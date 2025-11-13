Wanda Nara úp mở kết hôn lần 3

Sau khi công khai mối quan hệ với doanh nhân Martin Migueles chưa đầy một tháng, người dẫn chương trình nổi tiếng Wanda Nara úp mở khả năng kết hôn lần 3.

Mối tình mới của Wanda Nara với Migueles đang thu hút sự chú ý không chỉ bởi tốc độ phát triển nhanh chóng mà còn vì những lời bình luận dí dỏm xoay quanh chuyện kết hôn.

Dù từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ với Maxi Lopez và Mauro Icardi, Wanda Nara vẫn không loại trừ khả năng kết hôn lần ba. “Migueles muốn có một cuộc hôn nhân. Anh ấy chưa bao giờ kết hôn mà”, cô nói thêm, thể hiện sự thoải mái và cởi mở trước tương lai.

Wanda hạnh phúc bên tình mới.

Sau nhiều năm tranh chấp tài chính về việc cấp dưỡng con cái, Wanda và Maxi Lopez hiện đã tìm được tiếng nói chung. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Maxi còn hết lời khen ngợi bạn trai mới của vợ cũ: “Migueles rất tuyệt, đối xử tốt với các con tôi và cả Wanda”.

Mối quan hệ giữa Wanda, Maxi và Migueles dường như đang đi theo hướng tích cực, minh chứng cho sự trưởng thành của cả ba sau những sóng gió. Dẫu vậy, việc liệu Wanda Nara có bước vào cuộc hôn nhân thứ ba hay không vẫn là câu hỏi khiến người hâm mộ tò mò.