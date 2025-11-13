Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Wanda Nara úp mở kết hôn lần 3

  • Thứ năm, 13/11/2025 05:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sau khi công khai mối quan hệ với doanh nhân Martin Migueles chưa đầy một tháng, người dẫn chương trình nổi tiếng Wanda Nara úp mở khả năng kết hôn lần 3.

Mối tình mới của Wanda Nara với Migueles đang thu hút sự chú ý không chỉ bởi tốc độ phát triển nhanh chóng mà còn vì những lời bình luận dí dỏm xoay quanh chuyện kết hôn.

Dù từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ với Maxi Lopez và Mauro Icardi, Wanda Nara vẫn không loại trừ khả năng kết hôn lần ba. “Migueles muốn có một cuộc hôn nhân. Anh ấy chưa bao giờ kết hôn mà”, cô nói thêm, thể hiện sự thoải mái và cởi mở trước tương lai.

Wanda Nara ket hon anh 1

Wanda hạnh phúc bên tình mới.

Sau nhiều năm tranh chấp tài chính về việc cấp dưỡng con cái, Wanda và Maxi Lopez hiện đã tìm được tiếng nói chung. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Maxi còn hết lời khen ngợi bạn trai mới của vợ cũ: “Migueles rất tuyệt, đối xử tốt với các con tôi và cả Wanda”.

Mối quan hệ giữa Wanda, Maxi và Migueles dường như đang đi theo hướng tích cực, minh chứng cho sự trưởng thành của cả ba sau những sóng gió. Dẫu vậy, việc liệu Wanda Nara có bước vào cuộc hôn nhân thứ ba hay không vẫn là câu hỏi khiến người hâm mộ tò mò.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Wanda Nara vướng tin nhắn ‘tán tỉnh’ Enzo Fernandez

Làng giải trí và bóng đá Argentina đang xôn xao sau khi xuất hiện thông tin Wanda Nara, vợ cũ của Mauro Icardi, bị cho là đã gửi một tin nhắn mang tính “tán tỉnh” đến Enzo Fernandez.

07:00 23/10/2025

Duy Anh

Wanda Nara kết hôn Wanda Nara Icardi Argentina

Đọc tiếp

Them tien dao doi roi Real hinh anh

Thêm tiền đạo đòi rời Real

1 giờ trước 07:06 13/11/2025

0

Sau Endrick, đến lượt Goncalo Garcia cũng muốn rời Bernabeu để tìm cơ hội ra sân thường xuyên.

Ronaldo thach thuc CDV doi thu hinh anh

Ronaldo thách thức CĐV đối thủ

1 giờ trước 07:06 13/11/2025

0

Trước thềm trận đấu quyết định gặp Ireland tại vòng loại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo đã có những phát biểu gây chú ý trong buổi họp báo cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý