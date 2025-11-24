Vương Niên Tương Thành gục xuống sau khi bị bạn diễn đấm

Vương Niên Tương Thành bị bạn diễn đấm trúng mặt khi quay phim, khiến mắt rách và sưng nặng. Video ghi lại cho thấy anh gục xuống và nằm gần 20 giây.

Theo 163, ngày 22/11, nam diễn viên Vương Niên Tương Thành đã gặp sự cố nghiêm trọng khi quay phim ngắn Chi Chi Bất Quyện.

Cụ thể, trong một phân cảnh hành động, nam diễn viên đã bị Lữ Dịch Hạo tung cú đấm trúng mắt trái. Nghiêm trọng hơn, bạn diễn của anh vẫn đeo nhẫn và các phụ kiện kim loại, khiến Tương Thành bị rách mặt khoảng 1 cm và bầm tím, sưng nề nghiêm trọng. Video ghi lại cho thấy anh ngã xuống và nằm gần 20 giây mà không được hỗ trợ kịp thời.

Tối cùng ngày, nam diễn viên đã đăng ảnh vết thương và trấn an người hâm mộ rằng đã trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, mức độ chấn thương khiến nhiều khán giả lo ngại.

Khuôn mặt của Vương Niên Tương Thành sau khi bị bạn diễn đấm. Ảnh: Weibo.

Ngày 23/11, ê-kíp Chi Chi Bất Quyện ra thông báo thừa nhận “đi sai vị trí dẫn đến đánh trúng thật”, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị nhưng không nêu rõ trách nhiệm của diễn viên gây ra sự cố.

Lữ Dịch Hạo sau đó gửi lời xin lỗi, cho biết do khoảng cách quá gần và không kiểm soát được lực, song né tránh việc giải thích vì sao không tháo phụ kiện cứng khi quay cảnh đánh nhau. Phản hồi này bị đánh giá là thiếu thuyết phục, làm dấy lên tranh cãi về sự an toàn và tính chuyên nghiệp của đoàn phim.

Ngoài ra, sự việc cũng làm nổi bật nhiều vấn đề trong lĩnh vực phim ngắn Trung Quốc, gồm tiến độ quay dày đặc, cắt giảm đội ngũ chỉ đạo võ thuật để tiết kiệm chi phí và thiếu bảo hiểm tai nạn cho diễn viên. Các ý kiến trong ngành cho rằng với kỹ thuật dàn dựng và mượn góc máy, cảnh đánh hoàn toàn có thể thực hiện an toàn mà vẫn đạt hiệu ứng chân thật.

Vương Niên Tương Thành vốn là cựu thủ môn từng thi đấu tại giải VĐQG Trung Quốc trước khi giải nghệ vì biến chứng viêm ruột thừa. Anh chuyển hướng sang diễn xuất từ năm 2025 và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình sáng cùng tinh thần kỷ luật của vận động viên. Một số phim ngắn do Vương tham gia đạt hàng chục triệu lượt xem, giúp anh trở thành gương mặt nổi bật trong phân khúc này.