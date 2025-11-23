Phương Anh trước khi rời khỏi Sen Vàng

Chiều 23/11, Á hậu Phương Anh và Sen Vàng của bà Phạm Kim Dung thông báo kết thúc hợp đồng sau 5 năm gắn bó. Theo Phương Anh, rời Sen Vàng, á hậu chính thức làm việc tự do. “5 năm, không phải quá dài, nhưng đủ để trở thành một phần thanh xuân, một hành trình mà Phương Anh luôn mang theo tất cả sự biết ơn. Bước sang hành trình mới, Phương Anh tiếp tục giữ trọn tinh thần mình luôn theo đuổi: truyền lửa, lan tỏa điều tích cực và cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày”.

Trong khi đó, công ty Sen Vàng thông báo: “Trong thời gian tới, Á hậu Phương Anh vẫn tham gia một số hoạt động cùng công ty. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng, ủng hộ tuyệt đối cho định hướng phát triển độc lập của Phương Anh, tin rằng Phương Anh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và phong thái riêng trong tương lai”.

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, ký kết hợp đồng với công ty quản lý Sen Vàng sau khi trở thành á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đó, người đẹp tham gia Miss International nhưng không tiến sâu. Phương Anh cao 1,77 m, có gương mặt khả ái và nổi bật với thành tích học tập ấn tượng. Cô thành thạo hai ngoại ngữ, có chứng chỉ IELTS 8.0 và DALF C1 cho tiếng Pháp.

Phương Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống Quản lý thông tin tại trường Đại học RMIT với điểm GPA 3.5/4.0, đứng trong top 15% sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất của ngành từ trước đến nay. Năm 2024, Phương Anh bắt đầu giảng dạy tại Đại học RMIT Việt Nam sau quá trình tuyển sinh khá gắt gao.

Phương Anh tổ chức lễ cưới với doanh nhân Đức Hồ, con trai Giáo sư Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng Đại học Công nghệ TP.HCM vào tháng 9/2023. Ngoài công việc giảng dạy, á hậu còn đảm nhận vai trò MC trong nhiều hoạt động, đồng thời thỉnh thoảng tham gia các sự kiện giải trí.

Hình ảnh gần đây của Á hậu Phương Anh. Người đẹp hoạt động tự do sau khi rời công ty Sen Vàng.

