Vụ Garnacho rời MU tiến triển nhanh

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, dù lời đề nghị đầu tiên của Napoli, trị giá 50 triệu euro bao gồm phụ phí, chưa đáp ứng kỳ vọng, MU cho thấy họ sẵn sàng để Garnacho ra đi với mức giá khoảng 65 triệu euro.

Garnacho hiện là tâm điểm của những đồn đoán chuyển nhượng khi cả Napoli và Chelsea đều quan tâm đến cầu thủ 20 tuổi. Theo Sky Sports, Napoli coi Garnacho là sự thay thế tiềm năng cho Khvicha Kvaratskhelia, người vừa chuyển đến PSG.

The Athletic khẳng định HLV Antonio Conte thậm chí gọi điện trực tiếp cho Garnacho để thuyết phục anh gia nhập đội bóng Serie A. Trong khi đó, Chelsea liên hệ với cả MU lẫn đại diện của Garnacho, nhưng vẫn đang cân nhắc liệu có đưa ra lời đề nghị chính thức hay không.

Garnacho có tiềm năng trở thành ngôi sao hàng đầu trong tương lai. Tuy nhiên, anh đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với sơ đồ 3-4-2-1 dưới thời HLV Ruben Amorim.

Sở trường chạy cánh trái khiến Garnacho không có cơ hội chơi ở vị trí quen thuộc trong hệ thống mới. Thay vào đó, anh được thử nghiệm ở vai trò số 10 nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ nét.

Những tin đồn về việc ra đi càng được củng cố khi người đại diện của Garnacho bị phát hiện có mặt trên khán đài sân Stamford Bridge theo dõi trận đấu giữa Chelsea và Wolves hôm 21/1.

Garnacho là sản phẩm của học viện nên thương vụ sẽ mang lại lợi nhuận thuần túy, giúp MU tăng cường nguồn tài chính. Khoản tiền này có thể được sử dụng để đầu tư vào một hậu vệ trái và một số 10. Đây là hai vị trí mà đội bóng cần cải thiện.

MU có mối quan hệ tốt với Napoli sau thành công của thương vụ Scott McTominay hồi mùa hè, và nhiều khả năng sẽ ưu tiên bán Garnacho cho đại diện Serie A thay vì đối thủ trong nước như Chelsea.

Manchester United nhận về cái lắc đầu từ Leece khi hỏi mua Patrick Dorgu do đưa ra mức giá quá thấp so với yêu cầu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.