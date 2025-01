MU bị từ chối chuyển nhượng

Theo truyền thông Anh, Manchester United đưa ra đề nghị trị giá 27 triệu euro kèm các khoản phụ phí để chiêu mộ hậu vệ Patrick Dorgu. Tuy nhiên, con số này chưa đủ để thuyết phục Lecce.

Đội bóng Serie A định giá tài năng trẻ ở mức khoảng 40 triệu euro, bao gồm cả các điều khoản bổ sung. Lecce cũng nhận được sự quan tâm từ Napoli, đội bóng dự kiến tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của Dorgu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Dù vậy, theo The Athletic, Dorgu được cho là rất muốn chuyển đến Old Trafford. Các cuộc đàm phán giữa hai CLB dự kiến tiếp tục diễn ra trong thời gian tới khi Manchester United cân nhắc nâng giá để đáp ứng yêu cầu của Lecce.

Cầu thủ 20 tuổi gây ấn tượng mạnh tại Lecce với 43 lần ra sân kể từ hè 2022. Mùa này, anh ghi được 3 bàn thắng tại Serie A, cho thấy tiềm năng lớn dù thi đấu ở vị trí hậu vệ. Cầu thủ người Đan Mạch cũng có 4 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Dorgu được xem là một sự bổ sung cần thiết, không chỉ vì khả năng chơi ở cánh trái mà còn do phù hợp với hệ thống chiến thuật mới của HLV Amorim. Với lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng đóng góp vào mặt trận tấn công, anh có thể mang lại giải pháp lâu dài cho hàng phòng ngự.

Việc thiếu một hậu vệ trái ổn định là vấn đề lớn khi Luke Shaw chưa ra sân ở bất kỳ đấu trường nào mùa này do chấn thương, trong khi Diogo Dalot - vốn là hậu vệ phải - thường xuyên bị đẩy sang đá trái không đúng sở trường.

