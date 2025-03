Cầu thủ Argentina chế nhạo Raphinha

Đội chủ nhà thể hiện sức mạnh vượt trội với 4 bàn thắng do công của Julián Alvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez và Giuliano Simeone. Trong khi đó, Matheus Cunha ghi bàn duy nhất cho Brazil.

Sau trận, các cầu thủ Argentina tập trung nhảy nhót và ăn mừng trước mặt cổ động viên nhà. Nhiều cầu thủ cùng hát vang khẩu hiệu "Một phút im lặng", nhằm đáp trả lời thách thức của Raphinha trước trận.

Trong buổi họp báo hôm 25/3, tiền đạo của Barcelona mạnh dạn tuyên bố sẽ "vùi dập Argentina cả trong lẫn ngoài sân cỏ". Tuy nhiên, Brazil lại nhận thất bại 1-4 trên sân khách. Raphinha cũng không ghi bàn ở trận này.

Các cổ động viên Argentina phấn khích khi chứng kiến đội nhà đánh bại Brazil. Nhiều người huýt sáo mỗi khi Raphinha chạm bóng hay thực hiện một động tác lỗi. Bộ phận cổ động viên còn dùng những lời chửi rủa để đánh vào tâm lý của tiền đạo người Brazil. Điều này khiến không khí trận đấu càng trở nên căng thẳng và sôi động.

Sau thất bại này, Raphinha chưa lên tiếng. Còn đội trưởng Marquinhos phải xin lỗi người hâm mộ về màn trình diễn thảm hại. Ngôi sao của PSG cho biết: "Những gì chúng tôi thể hiện vừa qua không thể xảy ra lần nữa. Thật khó để nói về điều này khi cảm xúc vẫn còn dâng trào. Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu một cách tệ hại, không thể hiện đúng khả năng của mình, trong khi Argentina đang có phong độ rất cao và chơi thông minh".

Không chỉ Marquinhos, nhiều cầu thủ Brazil cũng cảm thấy xấu hổ trước màn trình diễn của đội. Thất bại này giáng đòn mạnh vào tâm lý của "Selecao". Chiếc ghế của HLV trưởng Dorival Junior cũng lung lay dữ dội.

