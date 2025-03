HLV tuyển Argentina ôm Raphinha

Raphinha đã gây tranh cãi trước trận khi khẳng định với huyền thoại Romario rằng "sẽ vùi dập Argentina". Tuy nhiên, Brazil lại nhận thất bại 1-4, khiến Raphinha phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ cả cầu thủ Argentina lẫn người hâm mộ.

Sau trận đấu, khoảnh khắc HLV Scaloni ôm lấy Raphinha nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Theo TyC Sports, bức ảnh này được chụp trong đường hầm phòng thay đồ, cho thấy Raphinha và Scaloni trao nhau cái ôm thân mật, thể hiện tinh thần đoàn kết và tình đồng nghiệp giữa hai người.

HLV Scaloni từ chối tham gia vào những tranh cãi xung quanh phát biểu của Raphinha. Chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh: "Tôi không để tâm đến những phát biểu đó, và tôi nghĩ rằng mình hiểu tình hình hiện tại. Đây là màn đại chiến giữa Brazil và Argentina, không cần phải có những phát biểu để trận đấu trở nên căng thẳng như vậy".

Ông cũng cho biết: "Tôi tha thứ cho Raphinha vì tôi biết cậu ấy không cố ý. Cậu ấy đang bảo vệ đội tuyển của mình. Sau đó, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn bởi chúng ta đều muốn trận đấu trở nên nóng hơn. Dù vậy, ngay cả khi không có những phát biểu đó, Argentina vẫn sẽ chơi như cách cả đội đã chuẩn bị".

Với chiến thắng này, Argentina tiếp tục dẫn đầu bảng vòng loại khu vực Nam Mỹ và đã chắc suất dự World Cup. Trong khi đó, Brazil đứng ở vị trí thứ tư nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để giành vé tham dự ngày hội bóng đá thế giới.

