Đội của Ronaldo lại sắp thay HLV

Sportitalia đưa tin chiến lược gia 59 tuổi này khiến ban lãnh đạo thất vọng vì kết quả không như ý của cả đội. Kể từ khi tiếp quản Al Nassr vào tháng 9/2024, thành tích của HLV Pioli là 21 trận thắng, 6 trận hòa và 6 trận thua, một kết quả không tệ nhưng không đủ để giúp đội bóng bứt phá trong cuộc đua giành chức vô địch ở mọi đấu trường.

Hiện tại, Al Nassr đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, kém đội đầu bảng Al Ittihad tới 10 điểm. Với chỉ 9 vòng nữa là kết thúc mùa giải, khả năng Al Nassr giành lấy ngôi vương rất mong manh. Kết quả này khiến Cristiano Ronaldo và các đồng đội phải tiếp tục chờ đợi cho giấc mơ vô địch giải quốc nội.

Nếu Pioli quyết định rời Al Nassr, AS Roma sẽ là bến đỗ tiềm năng. Đội bóng Serie A này đang tìm kiếm một HLV mới sau khi Claudio Ranieri tuyên bố sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa giải.

Nếu Pioli gia nhập Roma, đây sẽ là một cuộc trở về đầy ý nghĩa cho ông, khi từng có thời gian dẫn dắt Lazio trong giai đoạn 2014-2016. Pioli giúp đội bóng này cán đích trong top 3 Serie A và giành quyền tham dự vòng play-off Champions League.

Dù gặp khó khăn tại giải quốc nội, Pioli vẫn còn cơ hội để tạo dấu ấn tại AFC Champions League. Al Nassr đang góp mặt ở tứ kết và chạm trán đại diện Nhật Bản Yokohama F. Marinos.

Trận đấu kế tiếp của Al Nassr diễn ra vào ngày 5/4 khi đội có trận đại chiến với kình địch Al Hilal.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.