Cựu cầu thủ MU gây chú ý tại Champions League

Ở lượt trận thứ 7 vòng phân hạng Champions League, Alvaro Fernandez gây ấn tượng mạnh mẽ. Cựu hậu vệ MU thực hiện một đường chuyền hoàn hảo để Vangelis Pavlidis mở tỷ số cho Benfica.

Chỉ chưa đầy một năm sau khi chia tay sân Old Trafford, cầu thủ người Tây Ban Nha liên tục khiến CĐV "Quỷ đỏ" nuối tiếc nhờ phong độ ổn định. Không ngạc nhiên khi nhiều CĐV kêu gọi CLB kích hoạt điều khoản mua lại.

"Hãy mua lại cậu ấy thay vì chiêu mộ Dorgu", "Không hiểu sao phải chi hơn 30 triệu bảng mua cầu thủ mới, trong khi chỉ cần bỏ ra 16 triệu bảng cho Alvaro", "Không hiểu nổi tại sao MU lại để cậu ấy ra đi, khi đội bóng không có một hậu vệ trái ổn định suốt hơn 20 tháng qua", "Bán cậu ấy là quyết định sai lầm"... là phản ứng chung của CĐV MU.

CLB chủ sân Old Trafford có quyền mua lại Fernandez với mức giá khoảng 16 triệu bảng, cùng điều khoản nhận phần trăm từ lợi nhuận trong trường hợp Benfica bán anh trong tương lai. Hợp đồng của Fernandez với Benfica có thời hạn đến tháng 6/2029.

Fernandez gia nhập MU từ Real Madrid năm 2020 với bản hợp đồng 4 năm. Anh nhanh chóng cho thấy tài năng, thường xuyên tập luyện cùng đội một mùa 2021/22 và giành giải "Cầu thủ hay nhất đội U23". Tuy nhiên, Fernandez không tìm được chỗ đứng trong đội hình chính và được đem cho mượn đến Preston North End mùa hè 2022, rồi tiếp tục đến Granada vào tháng 9/2023.

Đến tháng 1/2024, Fernandez gia nhập Benfica theo dạng cho mượn trước khi ký hợp đồng dài hạn trị giá khoảng 5 triệu bảng vào tháng 5 cùng năm. Trong bối cảnh vị trí hậu vệ trái của đội bóng vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, việc mang Fernandez trở lại có thể là một giải pháp hợp lý và tiết kiệm.

Thay vì bỏ ra số tiền lớn để mua cầu thủ mới, Man Utd hoàn toàn có thể hưởng lợi nhờ sự trưởng thành của Fernandez tại Benfica. Thực tế, "Quỷ đỏ" đang theo đuổi Patrick Dorgu của Leece. Nhưng cầu thủ này có giá lên hơn 30 triệu bảng.

Manchester United nhận về cái lắc đầu từ Leece khi hỏi mua Patrick Dorgu do đưa ra mức giá quá thấp so với yêu cầu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.