MU muốn có Jack Grealish

Theo Daily Mail, Manchester United cùng ba đội bóng Premier League đang theo dõi sát tình hình của Grealish. HLV Ruben Amorim rất muốn tăng cường lực lượng sau chuỗi trận không ổn định của "Quỷ đỏ" với 7 thất bại và chỉ 5 chiến thắng sau 15 trận.

Nếu thành hiện thực, Grealish sẽ trở thành thương vụ chuyển nhượng trực tiếp đầu tiên giữa hai đội bóng kình địch kể từ khi Carlos Tevez gia nhập Man City vào năm 2009. Ngoài MU, Aston Villa, Tottenham và Newcastle cũng được cho là quan tâm đến Grealish, trong khi Dortmund và Inter Milan là 2 lựa chọn khác.

Theo nguồn tin, bất kỳ động thái nào liên quan đến Grealish có khả năng xảy ra vào mùa hè hơn là trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Dẫu vậy, quãng thời gian của ngôi sao người Anh tại Etihad có thể không còn kéo dài.

Grealish đang đối mặt với tương lai bất ổn tại Manchester City. Cầu thủ 29 tuổi gia nhập Man City từ Aston Villa với mức giá kỷ lục 100 triệu bảng vào năm 2021, nhưng hiện gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ.

Mùa này, Grealish chỉ có 6 lần đá chính tại Premier League và ghi đúng 1 bàn sau 21 trận trên mọi đấu trường. Đầu tháng này, HLV Pep Guardiola công khai chỉ trích Grealish và bày tỏ mong muốn cầu thủ này trở lại phong độ đỉnh cao ở mùa giải giành cú ăn ba 2022/2023.

Ông nói: "Tôi muốn Jack của mùa giải ăn ba. Nhưng tôi phải thừa nhận hiện tại cậu ấy cần nỗ lực hơn. Savinho đang có phong độ tốt hơn và đó là lý do tôi sử dụng cậu ấy. Tôi biết Jack có thể làm được vì tôi từng thấy khả năng của cậu ấy. Tôi muốn điều đó trong từng buổi tập và từng trận đấu".

Tính đến thời điểm này, Grealish đã ghi 15 bàn và có 22 kiến tạo cho Man City, đồng thời sở hữu 39 lần khoác áo tuyển Anh với 4 bàn thắng.

