Cunha thoát khỏi 'lời nguyền' Simeone

Trong thế giới bóng đá, một câu chuyện thành công không phải lúc nào cũng là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ trong một đội bóng. Đôi khi, việc ra đi và tìm kiếm một cơ hội mới có thể là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của một cầu thủ.

Matheus Cunha, một trong những tiền đạo đầy hứa hẹn của bóng đá Brazil, chính là ví dụ điển hình cho câu chuyện này. Sau khi không thể tỏa sáng dưới thời HLV Diego Simeone tại Atletico Madrid, Cunha quyết định ra đi và hiện tại, anh trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của Wolverhampton tại Premier League.

Cunha gia nhập Atletico Madrid vào mùa hè năm 2021 với kỳ vọng sẽ trở thành một phần quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Diego Simeone. Với giá trị chuyển nhượng khoảng 30 triệu euro, anh được kỳ vọng thay thế những chân sút cũ, góp phần vào lối chơi tấn công của đội bóng. Trong mùa giải đầu tiên (2021/22), Cunha có những dấu hiệu tích cực, ghi được 7 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 37 trận đấu. Đây là một khởi đầu hứa hẹn, nhưng những gì tiếp theo lại không như mong đợi.

Trong mùa giải thứ hai tại Atletico, Cunha không thể duy trì phong độ ổn định. Anh chỉ có 2 kiến tạo trong 17 trận đấu mà không ghi được bàn thắng nào. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chân sút người Brazil, mà còn khiến HLV Simeone phải tìm kiếm các phương án khác.

Dù đã có một số khoảnh khắc đáng chú ý, Cunha không thể chiếm được niềm tin của Simeone, người luôn yêu cầu sự ổn định và khắt khe trong chiến thuật. Cũng trong thời gian này, nhiều cầu thủ khác như Joao Félix, Felipe và Lodi đều lần lượt ra đi, làm dấy lên sự bất ổn trong phòng thay đồ của Atletico.

Sau một thời gian dài không thể tìm được chỗ đứng tại đội bóng, Cunha quyết định rời Atletico Madrid. Quyết định này có sự đồng thuận của HLV Simeone, người hiểu rằng đôi bên sẽ có lợi hơn nếu Cunha tìm kiếm cơ hội ở nơi khác.

Sau khi rời Atletico Madrid, Cunha gia nhập Wolverhampton vào mùa hè năm 2022 và nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình. Tại đây, anh có một sự chuyển mình ngoạn mục.

Mùa giải 2024/25, Cunha ghi được 15 bàn thắng cho đội bóng, trong đó có 13 bàn tại Premier League và 2 bàn tại FA Cup. Ngoài khả năng ghi bàn, Cunha còn đóng góp 4 kiến tạo, thể hiện rõ sự tiến bộ vượt bậc trong lối chơi và khả năng phối hợp cùng đồng đội.

Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là việc chuyển sang một đội bóng mới, mà còn là sự chuyển mình trong phong cách chơi bóng. Cunha không chỉ là một tiền đạo thuần túy mà còn tham gia sâu vào lối chơi của đội bóng, lùi về giữa sân và di chuyển sang cánh trái để hỗ trợ tấn công. Khả năng bao quát sân của anh và quyết tâm mạnh mẽ trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn khiến chân sút người Brazil trở thành một trong những cầu thủ gây ấn tượng nhất ở Premier League mùa này.

Tính đến tháng 3/2025, giá trị thị trường của Cunha tăng vọt lên 55 triệu euro, một con số ấn tượng đối với một cầu thủ đã từng bị bỏ lại phía sau tại Atletico. Điều này không chỉ cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Cunha mà còn phản ánh sự khác biệt giữa môi trường tại Atletico và Wolverhampton - nơi anh được trao quyền tự do thể hiện mình.

Mặc dù Cunha là một câu chuyện thành công sau khi rời khỏi Simeone, không phải tất cả cầu thủ rời Atletico đều có kết quả tốt. Một trong những cái tên điển hình là Joao Felix, người đã gia nhập Atletico với mức phí kỷ lục 127 triệu euro vào năm 2019.

Sau những kỳ vọng lớn lao, Felix không thể tỏa sáng dưới thời Simeone. Sau 131 lần ra sân và chỉ có 33 bàn thắng cùng 16 kiến tạo, sự nghiệp của Felix tại Atletico được xem là một thất bại, đặc biệt khi anh không thể chứng tỏ giá trị của mình tại các CLB khác như Chelsea, Barcelona hay Milan.

Felix là minh chứng cho việc một cầu thủ có thể thất bại dù có tất cả điều kiện tốt nhất. Được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng tại Atletico, nhưng anh không thể tìm được chỗ đứng trong lối chơi chiến thuật khắt khe của Simeone.

Tài năng của Felix là không thể phủ nhận, nhưng sự không phù hợp với phong cách của Simeone khiến anh không thể phát huy hết khả năng của mình. Việc ngôi sao người Bồ Đào Nha được cho mượn và cuối cùng bán cho Chelsea là dấu chấm hết cho một chương trình chuyển nhượng đầy kỳ vọng nhưng không thành công.

Câu chuyện của Cunha cũng làm nổi bật những trường hợp khác như Antoine Griezmann, Filipe Luis hay Diego Costa. Những cầu thủ này đều có thời gian ra đi, nhưng sau đó đều trở lại với Atletico và tìm lại được phong độ đỉnh cao.

Griezmann, đặc biệt, chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ xuất sắc thế giới sau khi quay lại với Simeone. Mặc dù có lúc anh không tìm thấy được sự ổn định tại Barcelona, nhưng việc trở lại Atletico giúp Griezmann phục hồi và tìm lại được phong độ.

Bên cạnh đó, Saul Niguez, người từng là trụ cột của đội bóng, cũng không thể duy trì phong độ khi được cho mượn ở Chelsea và hiện tại tại Sevilla. Trong khi đó, những cầu thủ như Arda Turan hay Alvaro Morata đều không thể tìm lại được chính mình sau khi rời đi, và giờ họ đang chơi ở các giải đấu khác.

Câu chuyện của Matheus Cunha chính là minh chứng cho việc đôi khi, việc ra đi có thể là một bước đi đúng đắn trong sự nghiệp. Sau khi không thể thành công tại Atletico Madrid, Cunha đã tìm thấy ánh sáng ở Wolverhampton, nơi anh có thể tự do phát huy khả năng của mình.

Với sự tiến bộ rõ rệt tại Premier League, Cunha không chỉ thoát khỏi "lời nguyền" Simeone mà còn ghi tên mình vào danh sách những ngôi sao đang vươn lên mạnh mẽ tại châu Âu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.