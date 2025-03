Nadal: 'Quả penalty của Alvarez là đỉnh điểm của sự xui xẻo'

Trả lời phỏng vấn trên chương trình Movistar Plus+, huyền thoại làng banh nỉ, Nadal bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến tình huống không may mắn của Alvarez.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình Movistar Plus+, huyền thoại làng banh nỉ, Nadal bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến tình huống không may mắn của Alvarez. “Đó là sự xui xẻo tuyệt đối. Tôi nghĩ cậu ấy chạm bóng hai lần, điều này dường như được xác nhận. Là một fan của Real Madrid, tôi ăn mừng chiến thắng, nhưng tôi cảm thấy thực sự tiếc cho Julian. Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là một người rất đáng ngưỡng mộ, tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp. Nhưng thể thao đôi khi rất tàn nhẫn”, Nadal chia sẻ.

Trong loạt luân lưu ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Julian Alvarez được cho là chạm bóng hai lần trong lúc thực hiện lượt sút. Dù rằng bóng đi vào lưới, trọng tài sau khi tham khảo VAR cho rằng đây là tình huống không hợp lệ, quyết định mang tính bước ngoặt, dẫn tới thất bại chung cuộc của Atletico.

Nadal cũng không quên đề cập đến khả năng diễn ra một trận "El Clásico" tại chung kết Champions League. “Đối với bóng đá Tây Ban Nha, đó sẽ là một điều tuyệt vời. Nhưng như tôi từng nghĩ khi còn thi đấu, bạn không thể nghĩ đến chung kết khi bạn còn ở tứ kết”, Nadal khẳng định.

Tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam cũng đánh giá cao phong độ ấn tượng của Barcelona mùa này. “Barcelona đang chơi bóng đá tuyệt vời, họ là những ứng cử viên thực sự cho mọi danh hiệu. Tuy nhiên, Real Madrid không bao giờ bỏ cuộc và sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào”, Nadal nhận định về cuộc đua quyết liệt giữa hai đội bóng.

Bên cạnh đó, Nadal còn chia sẻ về những đội bóng khác đang cạnh tranh cho danh hiệu Champions League. Mặc dù Bayern Munich có phong độ ổn định, Nadal không cho rằng họ là ứng cử viên số một.

"Có những đội bóng như Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Inter Milan và Arsenal của Mikel Arteta, nhưng tôi không nghĩ Barcelona là ứng cử viên lớn nhất. Họ là một đối thủ rất mạnh, nhưng Real Madrid mới là đội bóng sở hữu bề dày lịch sử ở đấu trường này", Rafa khẳng định.

Về tennis, Nadal nhắc đến những tên tuổi mới đang nổi bật trong làng banh nỉ. Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, theo Rafa, là những tay vợt có thể tạo nên cuộc đua tranh kịch tính giống như sự cạnh tranh giữa anh, Djokovic và Federer trong suốt hơn một thập kỷ qua.

“Chúng tôi đã làm được, và tôi tin rằng những tay vợt mới sẽ làm được điều tương tự. Alcaraz và Sinner đang thi đấu xuất sắc và họ sẽ là những đối thủ mạnh trong tương lai. Trong nhiều năm qua, chúng tôi cạnh tranh khốc liệt và thiết lập những tiêu chuẩn cao, chính nhờ điều đó mà sự nghiệp của chúng tôi trở nên đáng nhớ. Bây giờ, thế hệ mới sẽ đấu tranh để vượt qua chúng tôi”, Nadal chia sẻ về các thế hệ kế tiếp.

