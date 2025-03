Tranh cãi vụ UEFA chỉnh sửa video quả 11 m chưa kết thúc

Alex Soler, một chuyên gia chỉnh sửa video, đặt nghi vấn về tính xác thực của đoạn video UEFA công bố khi giải thích quyết định hủy bàn thắng.

Trong chương trình Buenas Noches y Buenos Goles phân tích: "Với kinh nghiệm chỉnh sửa video, tôi thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Chất lượng hình ảnh quá tệ, các bóng đổ dường như biến mất khiến tôi nghi ngờ. Tôi không thể tìm ra lời giải thích hợp lý, nhưng cảm giác video bị chỉnh sửa".

Lập luận của Soler làm dấy lên những hoài nghi về mức độ trung thực của UEFA trong việc công bố hình ảnh làm bằng chứng. Không chỉ Soler, Irati Vidal, một nhà báo thể thao, cũng hoài nghi về tính minh bạch của UEFA.

Soler cho hay: "Sự khác biệt giữa hình ảnh mà chúng ta thấy trực tiếp và đoạn video mà UEFA công bố là quá lớn. Nếu muốn xóa bỏ nghi ngờ, họ có thể công bố lúc đó, nhưng lại chờ đến 2 ngày sau. Tôi có thể hiểu được vì sao có người tin rằng video bị chỉnh sửa".

Việc UEFA chậm trễ trong việc công bố video khơi mào cho những nghi ngờ về việc có hay không sự can thiệp trước khi video được công bố rộng rãi.

Dù vậy, không phải ai cũng tin vào nghi vấn UEFA chỉnh sửa video. Latigo Serrano, một nhà phân tích bóng đá, tỏ ra hoài nghi về việc tổ chức quyền lực nhất bóng đá châu Âu có thực sự phải "động tay" vào video hay không.

"UEFA là một trong những tổ chức lớn nhất bóng đá thế giới, nhưng nếu họ thực sự chỉnh sửa video để biện minh cho quyết định, thì quá vụng về. Họ có quyền làm những gì họ muốn, và nếu muốn lờ đi, họ có thể đơn giản không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào", Serrano tuyên bố.

Tuy nhiên, dù các ý kiến có trái chiều, một điều chắc chắn là tranh cãi xung quanh quyết định hủy bỏ quả phạt đền của Alvarez chưa có dấu hiệu kết thúc.

Trận lượt về vòng 16 đội Champions League trên sân Metropolitano sáng 13/3, Alvarez sút bóng vào lưới Thibaut Courtois nhưng không được công nhận. VAR xác định cầu thủ Atletico chạm bóng 2 lần khi đá luân lưu.

Marcos Llorente cũng đá hỏng, trong khi phía Real chỉ có Lucas Vazquez thực hiện không thành công. Chung cuộc, "Los Blancos" thắng 4-2 ở loạt luân lưu để giành vé vào tứ kết gặp Arsenal.

