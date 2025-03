Thái Lan tính đường thay Theerathon

Siamsport có bài viết liệt kê 10 gương mặt có thể thay thế vai trò hậu vệ trái của Theerathon ở đội tuyển quốc gia trong thời gian tới, đặc biệt khi vòng loại Asian Cup 2027 đang gần kề. Trong số này có những cựu binh như Sasalak Haiprakhon hay tân binh nhập tịch Eric Dahl.

Theerathon sẽ vắng mặt ở trận ra quân vòng loại Asian Cup 2027 với Sri Lanka vào ngày 25/3 vì chấn thương. HLV Masatada Ishii đang cân nhắc kéo hậu vệ phải Nicholas Mickelson sang đá cánh trái để tạm lấp khoảng trống của Theerathon.

Ở trận giao hữu thắng 2-0 trước Afghanistan hôm 21/3, HLV người Nhật Bản cũng thử nghiệm nhân tố mới là Airfan Doloh. Cầu thủ của BG Pathum chơi tròn vai trong 65 phút trên sân, trước khi ra nghỉ và nhường chỗ cho Suphanan Bureerat.

Về lâu dài, HLV Ishii vẫn cần một gương mặt đáng tin cậy ở vị trí hậu vệ trái để thay dần Theerathon.

Ở tuổi 35, Theerathon vẫn là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan. Anh tiếp tục là trụ cột của Buriram United, đội vừa gây tiếng vang khi lọt đến tứ kết AFC Champions League Elite. Opta ghi nhận Theerathon là một trong những cầu thủ có số đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối thủ nhiều nhất giải.

Dù vậy, tuyển thủ Thái Lan này vừa dính chấn thương đầu gối nặng ở trận gặp Kuala Lumpur hồi đầu tháng 2 và phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian. Truyền thông Thái Lan lo ngại phong độ của Theerathon sụt giảm sau khi trở lại.

