Hành trình đầy biến động của 'hiện tượng bóng đá' Triều Tiên

Từng được Liverpool và Manchester City theo đuổi, Han Kwang-Song - thần đồng bóng đá một thời của Triều Tiên - bất ngờ “biến mất” khỏi bản đồ bóng đá thế giới trong gần ba năm. Giờ đây, anh tái xuất trên sân cỏ, nhưng trong một bối cảnh rất khác, khoác áo CLB Thể thao 25/4 - đội bóng thuộc Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên, nơi các cầu thủ được xem là sĩ quan quân đội.

Lần cuối cùng Han xuất hiện công khai là vào ngày 20/8/2020. Sau đó, anh dường như bốc hơi khỏi làng túc cầu. Theo hồ sơ của Liên Hợp Quốc, hợp đồng giữa Han và CLB Al-Duhail (Qatar) bị chấm dứt vào đầu năm 2021 nhằm tuân thủ lệnh trừng phạt cấm lao động người Triều Tiên ở nước ngoài.

Những lệnh cấm này bắt nguồn từ vụ thử hạt nhân của chính quyền Bình Nhưỡng vào năm 2019. Đến tháng 12 cùng năm, Liên Hợp Quốc yêu cầu toàn bộ công dân Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài - được xem là nguồn thu giúp Bình Nhưỡng tài trợ cho các chương trình hạt nhân bị cấm - phải hồi hương trước ngày 22/12/2019.

Tuy nhiên, Han Kwang-Song lại mắc kẹt ở nước ngoài khi Triều Tiên đột ngột đóng cửa biên giới do đại dịch Covid-19. Cầu thủ người Trung Quốc, An Yingxue tiết lộ: “Han bị kẹt trong đại sứ quán Triều Tiên tại Trung Quốc và đã tự tập luyện một mình suốt hai, ba năm”.

Phải đến tháng 9/2023, khi lệnh cấm thể thao của Triều Tiên được gỡ bỏ, Han mới chính thức trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia - đánh dấu sự trở lại sau gần bốn năm vắng bóng.

Năm 2013, Han được chọn cùng một nhóm cầu thủ trẻ ưu tú của Triều Tiên sang Barcelona tập huấn tại Học viện Marcet. Sau đó, anh tiếp tục đào tạo tại Perugia (Italy) trong một chương trình hợp tác giữa chính phủ Triều Tiên và công ty quản lý cầu thủ Italian Soccer Management. Dù không thể thi đấu chính thức do quy định FIFA về chuyển nhượng cầu thủ vị thành niên, Han vẫn gây ấn tượng mạnh.

Liverpool và Man City từng ngỏ ý muốn chiêu mộ anh. Năm 2016, Han suýt gia nhập Fiorentina, nhưng cuối cùng lại ký hợp đồng 5 năm với Cagliari vào năm 2017. Anh ra mắt Serie A trong trận gặp Palermo và nhanh chóng ghi bàn vào lưới Torino ở vòng đấu kế tiếp - trở thành cầu thủ Triều Tiên đầu tiên lập công tại giải đấu này.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh nhanh chóng vướng vào rào cản chính trị. Theo Chủ tịch Perugia - ông Massimiliano Santopadre: “Chính phủ Triều Tiên lúc đó siết chặt kiểm soát. Các cầu thủ bị cấm xuất hiện trên truyền hình. Han sống trong sợ hãi, vì nếu vi phạm, cậu ấy có thể bị buộc hồi hương”.

Sau đó, anh được cho mượn sang đội U23 Juventus. “Đó là một hành trình dài, nhưng tôi đã thực hiện được giấc mơ: ghi bàn tại Serie A và khoác áo Juventus - một trong những CLB danh giá nhất thế giới”, Han chia sẻ sau cột mốc đáng nhớ.

Tháng 1/2020, Juventus mua đứt Han với giá hơn 3 triệu euro, nhưng chỉ 6 ngày sau, họ bán anh cho Al-Duhail (Qatar) với mức phí gấp đôi. Tại đây, Han ghi 5 bàn sau 16 trận và cùng đội bóng giành chức vô địch Qatar Stars League.

Tưởng như sự nghiệp đang mở ra một chương mới, Han lại đối mặt với thực tế khắc nghiệt: bị chấm dứt hợp đồng, không thể thi đấu, bị “kẹt” giữa đại dịch và lệnh trừng phạt quốc tế.

Hiện tại, Han Kwang-Song - ở tuổi 26 - thi đấu cho CLB Thể thao 25/4, nơi mỗi cầu thủ đều là một phần của quân đội Triều Tiên. Dù con đường trở lại đỉnh cao có vẻ xa vời, việc được thi đấu trở lại sau ba năm “im lặng” đã là một chiến thắng.

Han không chỉ là một câu chuyện thể thao, mà còn là biểu tượng của những tài năng trẻ bị kẹt giữa đam mê cá nhân và guồng quay chính trị khắc nghiệt.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.