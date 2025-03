Flick tiếc nuối cho Alvarez

Quả phạt đền gây tranh cãi của Julian Alvarez trong trận derby Champions League giữa Atletico và Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League vẫn chưa ngừng dậy sóng. Mới đây, HLV Hansi Flick của Barcelona lên tiếng về tình huống này khi cùng đội chuẩn bị làm khách tại Metropolitano.

Trước câu hỏi về pha bóng bị hủy bỏ do cầu thủ Atletico chạm bóng hai lần, Flick bày tỏ sự đồng cảm với ngôi sao người Argentina. Ông nói: "Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho cậu ấy. Julian là một trong những cầu thủ xuất sắc hiện nay, và tình huống đó thực sự không may. Nhưng tôi không có gì để bình luận thêm, vì tôi không phải là người đưa ra quyết định".

Dù khéo léo né tránh tranh cãi, chiến lược gia người Đức vẫn cho thấy sự tôn trọng và cảm thông dành cho Alvarez. Bên cạnh đó, khi được hỏi về trận đại chiến sắp tới với Borussia Dortmund tại tứ kết Champions League, Flick cũng tỏ ra thận trọng.

"Tôi chưa muốn nói về trận đấu đó, bởi còn rất nhiều thử thách phía trước. Dortmund là một đội bóng mạnh, họ đã chứng tỏ điều đó khi đối đầu với chúng tôi. Tất cả đội ở tứ kết đều rất chất lượng, và chúng tôi thực sự háo hức với thử thách này. Tôi cũng có mối quan hệ tốt với Niko Kovac, anh ấy là một người tuyệt vời. Nhưng trước mắt, chúng tôi phải tập trung vào trận đấu với Atletico”, thuyền trưởng Barca nói.

Rõ ràng, Flick và Barcelona đang dồn toàn bộ sự tập trung cho thử thách trước mắt. Lúc 3h rạng sáng 17/3, Atletico sẽ tiếp Barcelona ở vòng 28 La Liga trên sân Metropolitano.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.