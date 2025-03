Guardiola lên tiếng về pha 'chạm bóng hai lần' của Julian Alvarez

Trong buổi họp báo trước trận gặp Brighton tại Premier League, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng thành bại ở sân chơi châu lục đôi khi chỉ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ nhất. Guardiola đặc biệt nhắc đến tình huống Julian Alvarez trượt chân và vô tình chạm bóng hai lần trong loạt luân lưu trước Real Madrid ở lượt về vòng 1/8, khiến bàn thắng của anh bị hủy bởi VAR. Ông bày tỏ sự cảm thông với tiền đạo người Argentina và Atletico Madrid.

"Thử tưởng tượng bạn bị loại khỏi Champions League chỉ vì một khoảnh khắc như thế? Atletico đã chơi xuất sắc, nhưng đôi khi cả mùa giải bị định đoạt chỉ bởi một chi tiết nhỏ", Guardiola chia sẻ.

Bên cạnh đó, Pep cũng nhắc đến trận thua đầy tiếc nuối của Liverpool trước PSG, nhấn mạnh rằng ngay cả những đội bóng hàng đầu cũng có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự.

"Chúng tôi xứng đáng ngồi nhà xem Champions League", Pep nói.

Dù Man City dừng bước sớm, Guardiola tỏ ra điềm tĩnh và thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông chưa đủ tốt. "Chúng tôi không xứng đáng có mặt ở đó. Tôi đã tận hưởng việc theo dõi giải đấu và học hỏi từ những đội bóng xuất sắc", ông bày tỏ quan điểm.

Dù vậy, HLV từng ba lần vô địch Champions League vẫn tự tin vào sự trở lại của Manchester City mùa sau. Pep cho biết: "Hy vọng lần tới chúng tôi sẽ xem Champions League từ trên sân cỏ, chứ không phải từ ghế sofa với một ly rượu vang".

Real Madrid giành vé vào tứ kết sau chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu trước Atletico Madrid, dù bị đối thủ đánh bại 1-0 trong thời gian thi đấu chính thức ở lượt về vòng 1/8.

Tâm điểm của trận đấu là cú sút phạt đền không may của Julian Alvarez - nhà vô địch Champions League 2023 cùng Man City. Pha trượt chân khiến anh chạm bóng hai lần, và VAR lập tức khước từ bàn thắng. Một khoảnh khắc nghiệt ngã, đúng như những gì Guardiola nói về ranh giới mong manh giữa chiến thắng và thất bại ở đấu trường châu Âu.

