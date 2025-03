Dembele thành ứng viên số một giành Quả bóng vàng

Trong cuộc bầu chọn trực tuyến về cuộc đua Quả bóng vàng 2025 do tạp chí L'Equipe thực hiện, Dembele đang dẫn đầu với 40,9% số phiếu bầu, trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu này. Anh bỏ xa các đối thủ như Raphinha (25%), Lamine Yamal (8,8%) và người bạn thân Kylian Mbappe (8%).

Một số người hâm mộ cho rằng CĐV Pháp ưu ái cầu thủ nước nhà, khi Dembele đang là ngôi sao số một của PSG. Cựu sao Barcelona đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp với 29 bàn sau 36 trận trên mọi đấu trường. Riêng tại Ligue 1, Dembele cũng dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 20 pha lập công, bỏ xa người xếp sau là Mason Greenwood (15 bàn).

Theo thống kê từ Stats Foot, Dembele là cầu thủ đầu tiên vượt mốc 20 bàn trong 3 tháng đầu năm dương lịch, kể từ thời Cristiano Ronaldo năm 2018. Thống kê này chỉ tính trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Chứng kiến phong độ của Dembele, cựu danh thủ Emmanuel Petit khẳng định rằng bộ thông số của ngôi sao PSG là thứ mà Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo thường sở hữu ở đỉnh cao sự nghiệp.

"Dembele đang ghi bàn với tần suất của một siêu sao," Petit bình luận trên RMC. "Cứ duy trì hiệu suất ghi bàn như thế này trong phần còn lại của mùa giải, cậu ấy có thể mơ về Quả bóng vàng".

Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh Quả bóng vàng, chức vô địch Ligue 1 là không đủ. Dembele hiểu rằng bản thân cần danh hiệu Champions League. Sự thăng hoa của Dembele chính là chất xúc tác giúp PSG đảo ngược tình thế ở mùa giải năm nay. Sau giai đoạn khởi đầu mùa giải tệ hại, đội bóng do HLV Luis Enrique dẫn dắt đang ngày càng thi đấu ấn tượng.

Đối thủ kế tiếp của PSG tại tứ kết Champions League là Aston Villa. Trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 10/4, trong khi lượt về dự kiến vào ngày 16/4.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.