Liverpool quyết tâm 'cướp' Alvarez

Theo nhà báo Sam McGuire, đội bóng vùng Merseyside sẵn sàng chi hơn 100 triệu euro để thuyết phục Atletico nhả người, dù điều khoản giải phóng hợp đồng của Alvarez lên tới 150 triệu euro. Với phong độ rực cháy tại La Liga và Champions League, tiền đạo người Argentina hiện là một trong những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Không phải ngẫu nhiên mà Liverpool quyết tâm chiêu mộ "Nhện nhỏ" (biệt danh Alvarez). "Lữ đoàn đỏa" đang đứng trước một cuộc cải tổ lớn khi nhiều ngôi sao trên hàng công có thể ra đi. Darwin Núñez và Diogo Jota có thể rời Anfield, trong khi tương lai của Mohamed Salah vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo các nguồn tin từ Anh, Liverpool không chỉ dừng lại ở việc theo dõi, mà một phái đoàn do Giám đốc thể thao Richard Hughes dẫn đầu đã bay đến Madrid để trực tiếp gặp đại diện của Alvarez. Động thái này cho thấy đội bóng nước Anh đang rất nghiêm túc trong việc theo đuổi tiền đạo 25 tuổi.

Hè năm ngoái, nhiều người từng nghi ngờ khi Atletico Madrid chi 80 triệu euro để mang Alvarez về từ Manchester City. Nhưng giờ đây, khoản đầu tư ấy chứng minh giá trị.

Tiền đạo người Argentina có khởi đầu chậm chạp tại Wanda Metropolitano, nhưng càng về cuối mùa, anh càng thi đấu bùng nổ. 7 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 10 trận Champions League biến Alvarez trở thành một trong những tiền đạo đáng gờm nhất châu Âu.

Anh là tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa Atletico và Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League, với pha lập công tuyệt đẹp tại Bernabeu. Dù sau đó mắc sai lầm đáng tiếc trong loạt luân lưu, màn trình diễn của Alvarez vẫn được đánh giá cao và thu hút sự chú ý từ nhiều đại gia châu Âu.

Ngoài Alvarez, Liverpool cũng đang nhắm đến hai chân sút đình đám khác là Alexander Isak (Newcastle) và Benjamin Sesko (RB Leipzig). Giá của Isak có thể lên tới 200 triệu euro, tùy thuộc vào việc Newcastle có giành vé dự Champions League mùa tới hay không.

Liverpool đang muốn nâng cấp đội hình để cạnh tranh mạnh mẽ hơn ở châu Âu sau khi bị PSG loại ở vòng 16 đội Champions League. Với việc bổ sung thêm những ngôi sao hàng đầu, đội chủ sân Anfield có thể trở thành một thế lực đáng gờm hơn nữa trong mùa giải tới.

Trước sự nhòm ngó từ Liverpool và hàng loạt đội bóng Premier League, Atletico Madrid chắc chắn sẽ không dễ dàng để mất Álvarez. Nhưng với lời đề nghị hấp dẫn từ nước Anh, liệu họ có thể giữ chân ngôi sao số một của mình?

