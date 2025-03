Antony nói lý do chơi kém ở MU

Cầu thủ chạy cánh người Brazil có khởi đầu ấn tượng tại Real Betis. Anh ghi 4 bàn thắng và có 4 kiến tạo chỉ sau 10 trận đấu cho đội bóng Tây Ban Nha. Hôm 15/3, anh tiếp tục góp công vào chiến thắng 3-2 của Real Betis trước Leganes ở vòng 28 La Liga.

Phong độ hiện tại của Antony trái ngược hoàn toàn với quãng thời gian ảm đạm tại Old Trafford sau khi gia nhập MU từ Ajax với mức phí 85 triệu bảng vào năm 2022. Trong 96 lần ra sân cho "Quỷ đỏ", Antony chỉ ghi được 12 bàn thắng.

Anh thừa nhận thời tiết khắc nghiệt ở Anh là lý do khiến mình không thể tỏa sáng. "Ánh nắng mặt trời ở đây giúp ích rất nhiều, và thành phố (Seville) cũng tuyệt vời hơn Manchester rất nhiều", Antony khẳng định.

Trước đó, HLV Ruben Amorim nhận định cầu thủ người Brazil gặp khó khăn ở Premier League chủ yếu do thiếu thể chất không đủ để cạnh tranh tại giải đấu số một nước Anh.

"Khi bạn đối đầu với bất kỳ đội bóng nào ở Anh, yếu tố thể chất luôn đóng vai trò quan trọng. Nếu không có thể chất tốt, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn", Amorim chia sẻ trên TNT Sports. "Antony chơi hay hơn rất nhiều ở Tây Ban Nha. Có nhiều lý do, nhưng tôi đảm bảo thể chất là yếu tố quan trọng nhất".

Theo điều khoản hợp đồng cho mượn, Real Betis chi trả phần lớn mức lương của Antony, ước tính lên tới hơn 100.000 bảng/tuần, tương đương 84% thu nhập tại MU. Betis bày tỏ mong muốn giữ Antony lâu dài, trong khi "Quỷ đỏ" cũng tìm cách thu hồi một phần số tiền khổng lồ mà họ đã bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ này 2 năm trước.

