Julian Alvarez vẫn ấm ức vì quả phạt đền bị hủy

"Tôi xem lại hàng nghìn lần. Video ở khắp mọi nơi. Nhưng thành thật mà nói, tôi không cảm thấy mình chạm bóng hai lần. Nếu có thật, thì đó là một pha chạm cực kỳ nhẹ, gần như không thể nhận ra", Alvarez nói với phóng viên tại khu mixed-zone.

Dù chấp nhận quyết định của trọng tài, Alvarez không giấu được sự tiếc nuối và bức xúc, đặc biệt khi anh cho rằng luật hiện tại chưa thực sự rõ ràng và công bằng.

"Tôi không hề cố gắng gian lận hay tạo ra lợi thế. Vậy mà tình huống đó không được đá lại. Trong khi nếu thủ môn di chuyển sớm và cản phá, cú đá sẽ được thực hiện lại. Còn đây, một pha chạm gần như không ai cảm thấy lại khiến bàn thắng bị hủy. Thật đáng tiếc", cựu tiền đạo Man City nói thêm.

Trận lượt về vòng 16 đội Champions League trên sân Metropolitano sáng 13/3, Alvarez sút bóng vào lưới Thibaut Courtois nhưng không được công nhận. VAR xác định cầu thủ Atletico chạm bóng 2 lần khi đá luân lưu.

Marcos Llorente cũng đá hỏng, trong khi phía Real chỉ có Lucas Vazquez thực hiện không thành công. Chung cuộc, "Los Blancos" thắng 4-2 ở loạt luân lưu để giành vé vào tứ kết gặp Arsenal.

Dù các ý kiến có trái chiều, một điều chắc chắn là tranh cãi xung quanh quyết định hủy bỏ quả phạt đền của Alvarez chưa có dấu hiệu kết thúc.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.