Ai thay Griezmann ở Atletico Madrid?

Kể từ khi những thông tin về khả năng Antoine Griezmann rời Atletico Madrid xuất hiện, đội bóng thủ đô bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm một ngôi sao xứng tầm để thay thế anh. Trong khi tương lai của Griezmann vẫn còn bỏ ngỏ, một cái tên đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ là Alex Baena của Villarreal.

Griezmann, dù hợp đồng với Atlético không hết hạn cho đến năm 2026, đang có ý định tìm kiếm một thử thách mới. Sau nhiều năm chinh chiến ở đỉnh cao của bóng đá châu Âu, cầu thủ người Pháp muốn rời đi và hướng đến một cuộc phiêu lưu tại MLS. Los Angeles FC đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Griezmann, và chỉ cần sự chấp thuận từ Atletico Madrid, thương vụ này sẽ hoàn tất vào mùa hè này.

Với sự cống hiến tuyệt vời của Griezmann trong suốt những năm qua, Atletico Madrid không muốn tạo ra bất kỳ rắc rối nào trong việc chia tay anh. Dự kiến, một cuộc họp quan trọng giữa cầu thủ và ban lãnh đạo được tổ chức trong vài tuần tới để thống nhất kế hoạch ra đi.

Tuy nhiên, phía Atletico Madrid không chỉ lo lắng về việc ra đi của Griezmann mà còn đang tích cực tìm kiếm người thay thế. Và trong số những cái tên được nhắc đến, Alex Baena đã nổi lên như một sự lựa chọn chiến lược đầy triển vọng.

Theo tờ AS, Baena là mẫu cầu thủ mà HLV Diego Simeone rất ưa thích. Sở hữu kỹ năng tuyệt vời, cùng khả năng tấn công và phòng ngự linh hoạt, cầu thủ 22 tuổi này hứa hẹn là sự bổ sung lý tưởng cho lối chơi đầy cứng rắn và khoa học của "El Cholo".

Trong mùa giải này, Baena ghi được 6 bàn thắng và cung cấp 7 pha kiến tạo sau 26 trận đấu, trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất của La Liga. Với tiềm năng rất lớn, Baena đang là mục tiêu săn đón của không ít đội bóng lớn, đặc biệt là từ Premier League, nơi các CLB sẵn sàng chi tiền để chiêu mộ anh.

Tuy nhiên, Atletico Madrid có lợi thế tài chính và quyết tâm hoàn tất thương vụ. Cầu thủ này hiện có điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu euro, nhưng nếu nhận được sự đồng thuận từ Baena, đội bóng Madrid có thể thỏa thuận mức giá thấp hơn, khoảng 50 triệu euro.

Không chỉ vậy, sự tự tin từ việc chiêu mộ thành công Julián Alvarez khiến ban lãnh đạo Atletico Madrid càng thêm vững tin trong việc đầu tư vào các cầu thủ trẻ có tiềm năng lớn. Baena sẽ là viên gạch tiếp theo trong chiến lược nâng cấp đội hình của đội bóng này, với mục tiêu duy trì vị thế mạnh mẽ tại La Liga và đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, cuộc đua giành chữ ký của Baena không hề dễ dàng. Những đối thủ lớn như các CLB Premier League và các đội bóng Saudi Arabia cũng đang sẵn sàng chi đậm để có được sự phục vụ của cầu thủ trẻ tài năng. Mặc dù vậy, Atletico Madrid rõ ràng coi Baena là mục tiêu ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, và họ sẽ không ngừng nỗ lực để chiêu mộ anh, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ các ông lớn khác.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, Atletico Madrid đang hướng đến một mùa hè đầy hứa hẹn, nơi họ có thể tạo ra một đội hình mới, đủ mạnh để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ lớn nhất ở cả La Liga và châu Âu.

