Barca mất hơn 135 triệu euro cho vụ lùm xùm Griezmann

Ban đầu, theo AS, Barca chỉ bị phạt 300 euro, nhưng cuối cùng phải bỏ ra tới 15 triệu euro để "giảng hòa" với Atletico Madrid. Đến năm 2021, Antoine Griezmann lại trở về mái nhà xưa sau quãng thời gian thi đấu không thành công ở Camp Nou.

Hôm 23/2, Griezmann trở thành cầu thủ có số trận ra sân nhiều thứ 9 trong lịch sử Atletico Madrid (425 trận). Tiền đạo người Pháp cập bến đội bóng áo đỏ trắng năm 2014, nhưng năm 2019, gia nhập Barcelona, để rồi chỉ hai năm sau, lại trở về Metropolitano.

Thương vụ chuyển nhượng của Griezmann sang Barcelona không đơn thuần là vụ mua bán cầu thủ. Ngược lại, là một "bộ phim dài tập" qua nhiều năm. Năm 2018, tiền đạo này thậm chí còn ra mắt một thước phim tài liệu có tên "La Decisión" để công bố việc tiếp tục ở lại Atletico hay chuyển đến Barcelona. Cuối cùng, anh chọn ở lại nhưng chỉ thêm một năm.

Đến hè 2019, Barca kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 120 triệu euro để chiêu mộ Griezmann. Tuy nhiên, ngay trước khi thương vụ chính thức hoàn tất, Atletico phát đi một thông báo tố cáo Barca bí mật đạt thỏa thuận với Griezmann từ tháng 3, khi mùa giải còn đang diễn ra.

"Barcelona và Griezmann không tôn trọng Atletico Madrid cũng như người hâm mộ của chúng tôi," Atletico tuyên bố đầy giận dữ. Đội bóng thành Madrid còn ép Griezmann phải thông báo rời CLB trên mạng xã hội vào tháng 5.

Không dừng lại ở đó, Atletico đâm đơn kiện lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), với hai cáo buộc: Barcelona tiếp cận và đàm phán với Griezmann mà không có sự đồng ý của Atletico.

Khi hai bên đạt thỏa thuận (tháng 2-3), điều khoản giải phóng hợp đồng của Griezmann vẫn là 200 triệu euro, thay vì 120 triệu euro (chỉ có hiệu lực từ ngày 1/7). Vì vậy, Atletico yêu cầu Barca phải trả đủ 200 triệu euro.

RFEF vào cuộc điều tra và thẩm phán thậm chí đề xuất án phạt đóng cửa sân Camp Nou vì những sai phạm trong thương vụ. Tuy nhiên, cuối cùng, Ban kỷ luật chỉ phạt Barcelona 300 euro - một con số quá nhỏ bé so với số tiền khổng lồ của thương vụ. Chủ tịch Atletico, Enrique Cerezo, thậm chí còn mỉa mai: "Mức phạt này chẳng đáng để bàn luận".

Dù tránh được án phạt nặng, Barca vẫn phải tìm cách dàn xếp với Atletico để tránh những hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn. Đội bóng thủ đô nắm trong tay nhiều email chứng minh Barca sai phạm khi tiếp cận Griezmann.

Sau cùng, vào tháng 10/2019, Barcelona đồng ý chi thêm 15 triệu euro để đổi lấy "quyền ưu tiên mua" một số cầu thủ của Atletico, gồm Saul Niguez, José Maria Gimenez và ba tài năng trẻ (trong đó có Sergio Camello, hiện chơi cho Rayo Vallecano).

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong suốt 5 năm sau đó, Barcelona không mua bất kỳ cầu thủ nào trong danh sách trên, cũng không thực sự theo đuổi họ. Cuối cùng, vụ chuyển nhượng Griezmann khép lại với tổng chi phí 135 triệu euro (thay vì 120 triệu euro ban đầu), cùng một án phạt tượng trưng chỉ 300 euro.

Sau tất cả lùm xùm, tranh cãi, kiện tụng… để rồi đến năm 2021, Griezmann lại quay trở về Atletico. Rạng sáng mai (26/2), Griezmnan sẽ gặp lại Barcelona thuộc bán kết lượt đi Copa del Rey. Với CLB xứ Catalonia, Griezmann vẫn còn là vết thương chưa liền sẹo.

