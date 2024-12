Ngả mũ trước Griezmann

Rạng sáng 12/12 (giờ Hà Nội), Griezmann lập cú đúp giúp Atletico đánh bại Slovan Bratislava ở lượt 6 vòng phân hạng Champions League. Pha lập công còn lại của đại diện La Liga do công của Julian Alvarez.

Griezmann - người đã 33 tuổi - cho thấy phong độ ấn tượng ở mùa giải này. Sau khi in dấu giày vào 6 bàn thắng sau 6 trận ở Champions League, chân sút này cũng cán mốc 40 pha lập công ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Nếu tính trên mọi mặt trận từ đầu mùa, Griezmann có 10 bàn và 6 kiến tạo, thống kê tốt nhất đội hình Atletico.

Hồi đầu tháng 11, tiền đạo người Pháp cũng chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Atletico. Nếu tính cả trận đấu với Slovan Bratislava rạng sáng 12/12, Griezmann có 190 pha lập công cho đội bóng thành Madrid, hơn người xếp thứ hai là huyền thoại Luis Aragones đến 32 bàn.

Phát biểu sau chiến thắng trước Bratislava, Griezmann tỏ ra khiêm tốn: "Champions League rất khó lường. Chúng tôi hiểu rõ giá trị của các bàn thắng. Julian Alvarez là một cầu thủ tuyệt vời. Nếu không có đồng đội, tôi sẽ chẳng làm được gì. Những danh hiệu trong quá khứ đều có đóng góp quan trọng của cả tập thể. Tôi hài lòng với tinh thần gắn kết của cả đội vào lúc này".

Điều khiến Griezmann trở nên khác biệt không chỉ nằm ở tài năng mà còn ở tinh thần thi đấu. Anh là hình mẫu của sự hy sinh, một ngôi sao sẵn sàng đổ mồ hôi trong từng pha bóng, từng cú tranh chấp. Tài năng của Griezmann được nhiều CĐV Atletico yêu mến.

Một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Griezmann là quyết định từ giã đội tuyển Pháp để tập trung hoàn toàn cho Atletico. Sự thay đổi này giúp anh hồi phục cả về thể lực lẫn tinh thần, đồng thời thể hiện sự cam kết mạnh mẽ với đội bóng.

Trên bảng xếp hạng Champions League, Atletico xếp thứ 11, vị trí có vé cạnh tranh vào vòng knock-out. Đối thủ tiếp theo của đại diện thành Madrid ở đấu trường này là Bayer Leverkusen.

