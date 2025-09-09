Vụ chuyển nhượng 'ảo' nhất hè 2025

Jakub Kiwior chỉ biết bản thân rời Arsenal để gia nhập Porto vào ngày cuối hè 2025 thông qua bài đăng của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano.

Jakub Kiwior biết việc rời Arsenal thông qua Romano.

Bóng đá hiện đại không thiếu những thương vụ bất ngờ, nhưng câu chuyện của Kiwior trong hè 2025 thực sự khó tin. Trung vệ người Ba Lan thừa nhận chỉ biết tới việc rời Arsenal sang Porto sau khi được đồng đội chúc mừng và đọc thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano.

"Tất cả đồng đội đến bắt tay và chúc mừng. Tôi mới ngỡ ngàng, hóa ra Romano đã đọc thần chú 'Here we go' quen thuộc trước cả khi tôi biết về vụ chuyển nhượng", Kiwior chia sẻ.

Porto và Arsenal hoàn tất thỏa thuận đưa Kiwior sang Bồ Đào Nha theo dạng cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt. Giá trị thương vụ rơi vào khoảng 17 triệu euro, kèm điều khoản chia lợi nhuận khi Porto bán Kiwior trong tương lai.

Kiwior cập bến Arsenal vào tháng 1/2023 từ Spezia với mức phí 20 triệu euro. Sau hơn 2 năm rưỡi ở London, anh ra sân 68 trận trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn và có 6 kiến tạo. Dẫu vậy, trong bối cảnh Arsenal nâng cấp hàng thủ, Kiwior dần mất chỗ đứng và buộc phải ra đi.

Porto được xem là bến đỗ phù hợp khi cung cấp môi trường cạnh tranh, sẵn sàng trao cơ hội ra sân đều đặn cho cầu thủ Ba Lan. Đây có thể là bước ngoặt mở ra chương mới trong sự nghiệp của hậu vệ mới 25 tuổi.