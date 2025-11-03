Vụ chĩa súng gây rúng động Premier League

Một cầu thủ Premier League được định giá khoảng 60 triệu bảng trở thành nạn nhân trong vụ đe dọa bằng súng kinh hoàng ngay giữa trung tâm London.

Vụ việc xảy ra đầu tháng 9 đến nay mới được công bố.

Theo The Sun, vụ việc xảy ra lúc 23h14 ngày 6/9, khi cầu thủ ở độ tuổi 20 đang đi dạo cùng bạn bè. Cảnh sát được gọi tới hiện trường sau khi có báo cáo về một người đàn ông rút súng nhằm vào nhóm của cầu thủ này.

Nghi phạm, 31 tuổi, là một người đại diện nổi tiếng trong giới bóng đá. Nguồn tin tiết lộ người này từng làm việc với một tuyển thủ Anh. Tay đại diện bị bắt ngay sau đó vì tình nghi "dùng vũ khí đe dọa gây sợ hãi" và "tống tiền".

Cảnh sát đột kích nhà riêng của người đại diện ở Hertfordshire chỉ hai ngày sau vụ việc. Anh ta được tại ngoại ngày 9/9 với điều kiện không được tiếp xúc cầu thủ và bị cấm đến sân tập CLB. Ngoài ra, nghi phạm không được phép rời khỏi Vương quốc Anh cho đến khi thẩm phán đồng ý cho lấy lại hộ chiếu tạm thời để đi công tác.

Hiện danh tính của cầu thủ bị đe dọa chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận cho biết: "Đây là sự cố khiến cả giới bóng đá chấn động. Bị chĩa súng giữa phố London là điều không ai tưởng tượng được. Cầu thủ rất hoảng sợ nhưng hành động đúng khi báo cảnh sát ngay lập tức. CLB và bạn bè hỗ trợ anh ấy hết mình, hy vọng vụ việc không ảnh hưởng tới phong độ trên sân".

Cảnh sát Metropolitan xác nhận đang tiếp tục điều tra các cáo buộc tống tiền và đe dọa bằng súng. Vụ việc đang làm rúng động bóng đá Anh khi mối quan hệ giữa cầu thủ, người đại diện và các thế lực tài chính phía sau một lần nữa bị đặt dấu hỏi lớn.