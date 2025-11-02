Newcastle thua đội hạng 19

Tối 2/11, Newcastle United bất ngờ để thua với tỷ số 1-3 trước West Ham thuộc vòng 10 Premier League.

Newcastle có màn trình diễn thất vọng trước West Ham.

Trước trận, đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo xếp thứ 19 và chưa thắng nổi trận nào trên sân nhà mùa này. Trong khi đó, Newcastle – toàn thắng 4/5 lần gần nhất làm khách tại London Stadium – được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành 3 điểm. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Ngay phút thứ 4, Jarrod Bowen dứt điểm dội cột dọc, và vài chục giây sau, Newcastle phản công thần tốc, Bruno Guimaraes kiến tạo để Jacob Murphy mở tỷ số. Tuy nhiên, bàn thua sớm không khiến West Ham gục ngã. Phút 35, Lucas Paqueta tung cú sút xa đẳng cấp gỡ hòa 1-1, mở ra thế trận hoàn toàn khác.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, vận may mỉm cười với đội chủ nhà khi đường căng ngang của Aaron Wan-Bissaka khiến Sven Botman phản lưới, giúp "Búa tạ" dẫn 2-1. Sang hiệp hai, Newcastle kiểm soát bóng vượt trội nhưng tỏ ra vô hại. Đội khách chỉ tạo ra 0,54 bàn kỳ vọng (xG) dù chiếm phần lớn thời lượng tấn công.

Khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 9, West Ham tung nhát dao kết liễu từ tình huống phản công. Bowen dứt điểm trong thế đối mặt khiến thủ môn Pope không thể bắt dính, Tomas Soucek ập vào đá bồi ấn định chiến thắng 3-1 cho West Ham.

Trận thắng đầu tiên sau 9 tháng của West Ham tại sân nhà giúp họ nhảy lên vị trí thứ 18 với 7 điểm, thắp lại hy vọng trụ hạng. Trái lại, Newcastle rơi tự do xuống nửa dưới bảng xếp hạng.

Với Paqueta chơi rực sáng, Soucek và Bowen tìm lại phong độ, người hâm mộ West Ham có quyền tin rằng đêm ở London Stadium có thể là khởi đầu cho màn hồi sinh trong phần còn lại của mùa giải.