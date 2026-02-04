VPBank muốn là ngân hàng tư nhân đầu tiên lãi 40.000 tỷ/năm

VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 41.300 tỷ đồng trong năm 2026. Kế hoạch này đi kèm định hướng mở rộng quy mô tài sản, tín dụng và tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp.

VPBank đặt mục tiêu lãi 41.323 tỷ đồng trong năm 2026. Ảnh: Phương Lâm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 41.300 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025, theo kế hoạch kinh doanh vừa được ngân hàng này thông qua.

Cụ thể, VPBank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 41.323 tỷ đồng . Riêng ngân hàng mẹ đặt mục tiêu lãi trước thuế 34.240 tỷ đồng , tăng 30% so với năm trước, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu (NPL) dưới 2,5%.

Ở mảng tài chính tiêu dùng, FE Credit được giao kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.179 tỷ đồng , gần gấp đôi kết quả năm 2025. Các công ty con khác cũng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh, trong đó VPBankS dự kiến lãi trước thuế 6.453 tỷ đồng (+44%), còn OPES kỳ vọng đạt 936 tỷ đồng (+47%).

Song song với mục tiêu lợi nhuận, VPBank lên kế hoạch mở rộng mạnh quy mô hoạt động trong năm 2026. Tổng tài sản hợp nhất dự kiến đạt 1,63 triệu tỷ đồng , tăng 29% so với năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng hợp nhất mục tiêu đạt 1,292 triệu tỷ (+34%), trong khi tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất dự kiến đạt 1,031 triệu tỷ (+40%).

Với kế hoạch trên, VPBank trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên đặt mục tiêu lợi nhuận trên 40.000 tỷ đồng trong một năm.

Năm 2025, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 30.625 tỷ đồng , tăng 53% so với năm 2024. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 26.364 tỷ đồng , chiếm khoảng 86% tổng lợi nhuận.

Các công ty con cũng có kết quả tích cực khi VPBankS báo lãi trước thuế 4.476 tỷ đồng , gấp 4 lần cùng kỳ; FE Credit có năm thứ hai liên tiếp báo lãi với hơn 600 tỷ đồng ; OPES ghi nhận lợi nhuận hơn 638 tỷ đồng . Riêng GPBank, sau một năm tái cơ cấu toàn diện, đã báo lãi hơn 500 tỷ đồng .

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản hợp nhất VPBank đạt 1,26 triệu tỷ (+36%); dư nợ tín dụng đạt hơn 943.901 tỷ đồng (+35%); tiền gửi khách hàng đạt 628.045 tỷ đồng (+29%); tỷ lệ nợ xấu hợp nhất theo Thông tư 31 giảm xuống dưới 3%.