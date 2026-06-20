Volkswagen lại cắt giảm xe

Sau những đợt cắt giảm nhân sự lớn diễn ra xuyên suốt năm 2025, Volkswagen lại tiếp tục lên kế hoạch cho đợt cắt giảm mới, mà lần này là các mẫu xe.

Ảnh: Carscoops.

Tại đại hội cổ đông thường niên vừa diễn ra, tập đoàn Volkswagen đã công bố giai đoạn tiếp theo của quá trình tái cơ cấu toàn diện bao gồm 8 sáng kiến cốt lõi.

Sáng kiến đầu tiên và quan trọng nhất tập trung vào việc giảm thiểu sự phức tạp trong danh mục sản phẩm. Tương tự chiến lược tinh giản đội hình mà Toyota đang thực hiện, tập đoàn Đức muốn sản xuất ít mẫu xe và ít phiên bản hơn. Mục tiêu của hãng là dồn nguồn lực vào các dòng sản phẩm có sản lượng lớn, tập trung vào những mẫu xe bán chạy nhất thay vì duy trì quá nhiều dòng xe có doanh số trung bình.

Việc tinh giản này giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn xe, đồng thời thúc đẩy doanh số bán ra trên từng mẫu sản xuất.

Sáng kiến thứ 2 được triển khai như một hệ quả tất yếu từ bước đầu tiên. Volkswagen lên kế hoạch cắt giảm số lượng nền tảng khung gầm và kiến trúc điện tử giữa các thương hiệu thành viên nhằm hạ giá thành, giảm chi phí nghiên cứu và đẩy nhanh tốc độ phát triển phương tiện mới.

Ở bước thứ ba, tập đoàn sẽ giải quyết bài toán dư thừa công suất tại các nhà máy có sản lượng không còn phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Nếu lộ trình diễn ra đúng kế hoạch, Volkswagen kỳ vọng sẽ tiết kiệm ròng hơn 6 tỷ EUR chi phí hàng năm vào năm 2030.

Mặc dù tập đoàn chưa công bố danh sách chính thức những cái tên sẽ bị khai tử, một số dòng xe kém hiệu quả đã bắt đầu bị loại bỏ.

Audi gần đây đã chấm dứt sản xuất hai dòng xe nhỏ là A1 và Q2, trong khi thương hiệu Volkswagen cũng khai tử mẫu minivan Touran. Đến năm 2027, mẫu xe mui trần T-Roc Cabriolet cũng sẽ chính thức biến mất khỏi danh mục sản phẩm.

Audi Q2 đã bị ngừng sản xuất. Ảnh: Audi.

Tuy nhiên, việc tinh giản đội hình không đồng nghĩa với việc Volkswagen sẽ giảm bớt sức tấn công trên thị trường. Hãng đã tung ra hơn 30 mẫu xe mới trong năm ngoái và kế hoạch cho năm 2026 là giới thiệu thêm 20 sản phẩm nữa. Làn sóng sản phẩm mới của năm nay đã lộ diện một số cái tên gồm ID. Polo, Cupra Raval, Skoda Epiq và Audi A6 Allroad.

Trong giai đoạn cuối năm 2026, mẫu Audi A2 sẽ chính thức trở lại, được định vị như một xe thuần điện giá rẻ, và thương hiệu Skoda cũng đang chuẩn bị ra mắt mẫu SUV điện 7 chỗ mang tên Peaq.

CEO Oliver Blume thừa nhận giai đoạn vài năm tới sẽ mang tính quyết định đối với tương lai của tập đoàn. Các biện pháp tái cơ cấu quyết liệt này được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí cố định và cải thiện biên lợi nhuận thuần cho Volkswagen trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ngành ôtô toàn cầu. Đây cũng không phải lần đầu tiên Volkswagen triển khai các kế hoạch cắt giảm doanh số.

Trong năm 2025, chi phí vận hành tại các nhà máy ở Đức của hãng đã được cắt giảm hơn 20%. Tính đến hết năm 2030, khoảng 50,000 vị trí nhân sự tại Volkswagen, Audi, Porsche và công ty con phát triển phần mềm CARIAD sẽ bị cắt giảm, trong đó các thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với hơn 28,000 nhân viên đã được hoàn tất.