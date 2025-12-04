Vóc dáng Jennifer Lopez gây ngạc nhiên

Jennifer Lopez gây chú ý với vóc dáng ở tuổi 56. Trong video mới đăng, cơ bụng và hình thể săn chắc của cô khiến nhiều người ngạc nhiên.

Theo People, mới đây, Jennifer Lopez thu hút sự quan tâm khi đăng tải đoạn video biểu diễn tại World Pride hồi tháng 6. Trong video, Lopez xuất hiện trong bộ bikini họa tiết ngọn lửa gồm áo tam giác và quần thong cắt cao, phối tất lưới màu nude, khoe cơ bụng săn chắc và vóc dáng trẻ trung.

“Hẹn gặp mọi người trong The JLo Show tháng này ở Vegas! Muốn tôi hát bài nào?” Lopez viết trên Instagram. Được biết, việc đăng lại đoạn clip cũng nhằm giới thiệu cho chuỗi đêm diễn Up All Night Live sẽ khởi động tại Las Vegas vào cuối tháng 12.

Vóc dáng tuổi 56 của Jennifer Lopez. Ảnh: @jenniferlopez.

Bài đăng nhanh chóng gây chú ý khi nhiều khán giả bất ngờ trước ngoại hình "không tuổi" của giọng ca Let’s Get Loud. Một số bình luận bày tỏ đây chính là hình mẫu body mà họ muốn hướng tới.

Tại World Pride 2025, Lopez còn trình diễn trong nhiều trang phục lấp lánh khác, nổi bật trong số đó là bodysuit thong ánh bạc, đính hàng trăm viên pha lê trong suốt do The Blonds thiết kế. Bộ trang phục có đường xẻ sâu, phần hông cắt cực cao, khoe gần trọn vóc dáng, nhưng lại được che phủ hơn ở phía sau với kiểu cắt tôn đường cong.

Chuỗi đêm diễn Up All Night Live in Las Vegas của Jennifer Lopez sẽ khởi động từ ngày 30/12 tại The Colosseum, Caesars Palace, kéo dài đến đầu năm 2026 và thêm các buổi diễn trong tháng 3. Trước dự án mới này, Lopez từng tạo dấu ấn với Jennifer Lopez: All I Have (2016–2018), chuỗi diễn gồm hơn 120 buổi và mang về trên 100 triệu USD , trở thành một trong những chương trình thành công nhất tại Las Vegas.

Jennifer Lopez (sinh năm 1969) là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Mỹ, nổi bật ở cả lĩnh vực ca hát, điện ảnh và thời trang. Cô ghi dấu với loạt hit toàn cầu như On the floor, Let’s get loud và từng nhận nhiều đề cử danh giá với các vai diễn trong Selena, Hustlers. Ngoài nghệ thuật, Lopez còn là doanh nhân thành đạt với các thương hiệu thời trang và nước hoa mang tên mình.

Jennifer Lopez và Ben Affleck đã hoàn tất thủ tục ly hôn hồi tháng 1/2025 sau gần hai năm chung sống. Họ từng là một trong những cặp đôi nổi bật nhất Hollywood khi đính hôn vào năm 2002. Sau khi chia tay vào năm 2004 vì áp lực truyền thông, họ bất ngờ tái hợp năm 2021 và tổ chức đám cưới riêng tư tại Las Vegas vào tháng 7/2022. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn hai năm rồi đổ vỡ.