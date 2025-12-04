Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vóc dáng Jennifer Lopez gây ngạc nhiên

  • Thứ năm, 4/12/2025 00:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jennifer Lopez gây chú ý với vóc dáng ở tuổi 56. Trong video mới đăng, cơ bụng và hình thể săn chắc của cô khiến nhiều người ngạc nhiên.

Theo People, mới đây, Jennifer Lopez thu hút sự quan tâm khi đăng tải đoạn video biểu diễn tại World Pride hồi tháng 6. Trong video, Lopez xuất hiện trong bộ bikini họa tiết ngọn lửa gồm áo tam giác và quần thong cắt cao, phối tất lưới màu nude, khoe cơ bụng săn chắc và vóc dáng trẻ trung.

“Hẹn gặp mọi người trong The JLo Show tháng này ở Vegas! Muốn tôi hát bài nào?” Lopez viết trên Instagram. Được biết, việc đăng lại đoạn clip cũng nhằm giới thiệu cho chuỗi đêm diễn Up All Night Live sẽ khởi động tại Las Vegas vào cuối tháng 12.

Jennifer Lopez anh 1

Vóc dáng tuổi 56 của Jennifer Lopez. Ảnh: @jenniferlopez.

Bài đăng nhanh chóng gây chú ý khi nhiều khán giả bất ngờ trước ngoại hình "không tuổi" của giọng ca Let’s Get Loud. Một số bình luận bày tỏ đây chính là hình mẫu body mà họ muốn hướng tới.

Tại World Pride 2025, Lopez còn trình diễn trong nhiều trang phục lấp lánh khác, nổi bật trong số đó là bodysuit thong ánh bạc, đính hàng trăm viên pha lê trong suốt do The Blonds thiết kế. Bộ trang phục có đường xẻ sâu, phần hông cắt cực cao, khoe gần trọn vóc dáng, nhưng lại được che phủ hơn ở phía sau với kiểu cắt tôn đường cong.

Chuỗi đêm diễn Up All Night Live in Las Vegas của Jennifer Lopez sẽ khởi động từ ngày 30/12 tại The Colosseum, Caesars Palace, kéo dài đến đầu năm 2026 và thêm các buổi diễn trong tháng 3. Trước dự án mới này, Lopez từng tạo dấu ấn với Jennifer Lopez: All I Have (2016–2018), chuỗi diễn gồm hơn 120 buổi và mang về trên 100 triệu USD, trở thành một trong những chương trình thành công nhất tại Las Vegas.

Jennifer Lopez (sinh năm 1969) là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Mỹ, nổi bật ở cả lĩnh vực ca hát, điện ảnh và thời trang. Cô ghi dấu với loạt hit toàn cầu như On the floor, Let’s get loud và từng nhận nhiều đề cử danh giá với các vai diễn trong Selena, Hustlers. Ngoài nghệ thuật, Lopez còn là doanh nhân thành đạt với các thương hiệu thời trang và nước hoa mang tên mình.

Jennifer Lopez và Ben Affleck đã hoàn tất thủ tục ly hôn hồi tháng 1/2025 sau gần hai năm chung sống. Họ từng là một trong những cặp đôi nổi bật nhất Hollywood khi đính hôn vào năm 2002. Sau khi chia tay vào năm 2004 vì áp lực truyền thông, họ bất ngờ tái hợp năm 2021 và tổ chức đám cưới riêng tư tại Las Vegas vào tháng 7/2022. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn hai năm rồi đổ vỡ.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Diễn viên bị chỉ trích vì clip hôn cuồng nhiệt

Thành Ngữ Kiều đăng tải clip hôn cuồng nhiệt bạn diễn Phạm Thiếu Huân. Dù đây là một cảnh trong phim, nữ diễn viên vẫn bị chỉ trích là kém duyên.

4 giờ trước

Nữ DJ Nana Rybena bị bắt

Cục Trấn áp Tội phạm Kinh tế Thái Lan vừa bắt giữ diễn viên kiêm DJ Nana (Nana Rybena), với cáo buộc lừa đảo đầu tư.

4 giờ trước

Lisa gây ngỡ ngàng

Xuất hiện tại sự kiện ở Seoul, Lisa gây chú ý với mái tóc uốn sóng và trang phục xuyên thấu thanh lịch.

6 giờ trước

Minh An

Jennifer Lopez ngạc nhiên Vóc dáng săn chắc

    Đọc tiếp

    Tai lieu phoi bay toi ac ong trum dang o tu hinh anh

    Tài liệu phơi bày tội ác ông trùm đang ở tù

    2 giờ trước 00:05 4/12/2025

    0

    "Sean Combs: The Reckoning" đào sâu bí mật của Sean “Diddy” Combs che giấu suốt nhiều thập kỷ. Loạt phim tài liệu phơi bày cách ông trùm mạng lưới kiểm soát, bạo lực và cưỡng ép nạn nhân. Đại diện của ông trùm cho rằng phim bóp méo, đánh cắp video riêng tư, trong khi nhà sản xuất khẳng định mọi bằng chứng đều được thu thập hợp pháp.

    Tinh trang suc khoe cua Titi (HKT) hinh anh

    Tình trạng sức khỏe của Titi (HKT)

    6 giờ trước 19:59 3/12/2025

    0

    Nam ca sĩ lên tiếng về vẻ ngoài khác lạ, thiếu chỉn chu của anh ở sự kiện gần đây. Titi cho biết sẽ tạm ngưng diễn, tập trung chăm sóc sức khỏe.

    Nu dien vien Lap Pham qua doi 5 nam khong ai biet hinh anh

    Nữ diễn viên Lập Phạm qua đời 5 năm không ai biết

    7 giờ trước 19:10 3/12/2025

    0

    Đổng Lập Phạm, nổi tiếng với dạng vai phụ nữ giàu có, được xác nhận qua đời từ 5 năm trước. Tuy nhiên, mãi đến hiện tại, truyền thông Trung Quốc mới biết và đưa tin công khai.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý