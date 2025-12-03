Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Lisa gây ngỡ ngàng

  • Thứ tư, 3/12/2025 20:07 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Xuất hiện tại sự kiện ở Seoul, Lisa gây chú ý với mái tóc uốn sóng và trang phục xuyên thấu thanh lịch.

Theo Chosun, chiều 3/12, sự kiện của Louis Vuitton diễn ra tại Seoul đã quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc, nổi bật là Lisa (BLACKPINK), J-Hope (BTS), Felix (Stray Kids), cùng các diễn viên Gong Yoo, Jun Ji Hyun, Jung Ho Yeon, Shin Min A, Bae Doona và Won Ji An.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Lisa thu hút sự chú ý với mái tóc uốn sóng lớn theo phong cách cổ điển. Nữ thần tượng diện bộ trang phục xuyên thấu với thiết kế mô phỏng các đường phác thảo trên nền vải, kết hợp tay áo phồng và phần đuôi váy dài tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Tổng thể trang phục giúp Lisa thể hiện hình ảnh vừa táo bạo, vừa sang trọng.

Lisa anh 1Lisa anh 2

Trang phục của Lisa tại sự kiện Louis Vuitton. Ảnh: Dispatch, TV Report.

Từ khi trở thành đại sứ của Louis Vuitton, Lisa luôn là gương mặt được truyền thông và người hâm mộ mong đợi tại các hoạt động của thương hiệu. Hình ảnh của cô cũng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội quốc tế.

Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài khác lạ của cô tại sự kiện, cho rằng phong cách tóc xoăn lớn và bộ trang phục có tính thử nghiệm đã mang lại cảm giác mới mẻ.

Thời gian gần đây, Lisa liên tục vướng tranh cãi vì lựa chọn trang phục. Tại Met Gala 2025, cô từng vấp chỉ trích vì chọn bodysuit kém duyên. Cụ thể, thiết kế của nữ ca sĩ được cho là in hình chân dung nhiều nhân vật da đen có sức ảnh hưởng trong lịch sử, bao gồm nhà hoạt động người Mỹ Rosa Parks. Những hình chân dung này xuất hiện tại những vị trí nhạy cảm, khiến Lisa hứng chịu hàng loạt công kích từ dân mạng.

Ngoài ra, tại concert mới đây ở Cao Hùng, Lisa một lần nữa gây sốc khi có trang phục ngắn, cắt xẻ khoe đường cong cơ thể cùng vũ đạo táo bạo bên vũ công.

Lisa sinh năm 1997 tại Thái Lan, là thành viên của nhóm nhạc BlackPink. Là dancer chính và rapper của nhóm, Lisa góp phần đưa BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu.

Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.

Nữ diễn viên Lập Phạm qua đời 5 năm không ai biết

Đổng Lập Phạm, nổi tiếng với dạng vai phụ nữ giàu có, được xác nhận qua đời từ 5 năm trước. Tuy nhiên, mãi đến hiện tại, truyền thông Trung Quốc mới biết và đưa tin công khai.

2 giờ trước

Hôn nhân của Quách Ngọc Tuyên và vợ kém 16 tuổi

Ở tuổi 41, Quách Ngọc Tuyên có hôn nhân viên mãn với bà xã Thảo Hân. Diễn viên cho biết anh cảm thấy bản thân may mắn khi có vợ đồng hành, hỗ trợ trong công việc lẫn cuộc sống.

2 giờ trước

‘Avatar 3' hủy buổi ra mắt ở Trung Quốc

"Avatar: Fire and Ash" đột ngột hủy buổi ra mắt tại Trung Quốc. Ngoài ra, nhan đề phim cũng được thay đổi trên các ấn phẩm quảng bá.

3 giờ trước

Minh An

Lisa BTS trang phục thanh lịch gợi cảm

  • BTS

    BTS

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

Đọc tiếp

Tinh trang suc khoe cua Titi (HKT) hinh anh

Tình trạng sức khỏe của Titi (HKT)

46 phút trước 19:59 3/12/2025

0

Nam ca sĩ lên tiếng về vẻ ngoài khác lạ, thiếu chỉn chu của anh ở sự kiện gần đây. Titi cho biết sẽ tạm ngưng diễn, tập trung chăm sóc sức khỏe.

Nawat canh bao duong kim hoa hau hinh anh

Nawat cảnh báo đương kim hoa hậu

4 giờ trước 17:10 3/12/2025

0

Nawat Itsaragrisil nộp đơn khiếu nại hình sự đối với Miss Universe 2025 Fatima Bosch, cho rằng người đẹp đưa ra nhiều cáo buộc sai sự thật về ông trước truyền thông.

Con trai Le Phuong 14 tuoi, cao hon 1,8 m hinh anh

Con trai Lê Phương 14 tuổi, cao hơn 1,8 m

5 giờ trước 16:07 3/12/2025

0

Cà Pháo, con trai Lê Phương và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan có chiều cao nổi bật nhờ kết hợp ăn uống, ngủ nghỉ và chơi thể thao điều độ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý