Lisa gây ngỡ ngàng

Xuất hiện tại sự kiện ở Seoul, Lisa gây chú ý với mái tóc uốn sóng và trang phục xuyên thấu thanh lịch.

Theo Chosun, chiều 3/12, sự kiện của Louis Vuitton diễn ra tại Seoul đã quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc, nổi bật là Lisa (BLACKPINK), J-Hope (BTS), Felix (Stray Kids), cùng các diễn viên Gong Yoo, Jun Ji Hyun, Jung Ho Yeon, Shin Min A, Bae Doona và Won Ji An.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Lisa thu hút sự chú ý với mái tóc uốn sóng lớn theo phong cách cổ điển. Nữ thần tượng diện bộ trang phục xuyên thấu với thiết kế mô phỏng các đường phác thảo trên nền vải, kết hợp tay áo phồng và phần đuôi váy dài tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Tổng thể trang phục giúp Lisa thể hiện hình ảnh vừa táo bạo, vừa sang trọng.

Trang phục của Lisa tại sự kiện Louis Vuitton. Ảnh: Dispatch, TV Report.

Từ khi trở thành đại sứ của Louis Vuitton, Lisa luôn là gương mặt được truyền thông và người hâm mộ mong đợi tại các hoạt động của thương hiệu. Hình ảnh của cô cũng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội quốc tế.

Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài khác lạ của cô tại sự kiện, cho rằng phong cách tóc xoăn lớn và bộ trang phục có tính thử nghiệm đã mang lại cảm giác mới mẻ.

Thời gian gần đây, Lisa liên tục vướng tranh cãi vì lựa chọn trang phục. Tại Met Gala 2025, cô từng vấp chỉ trích vì chọn bodysuit kém duyên. Cụ thể, thiết kế của nữ ca sĩ được cho là in hình chân dung nhiều nhân vật da đen có sức ảnh hưởng trong lịch sử, bao gồm nhà hoạt động người Mỹ Rosa Parks. Những hình chân dung này xuất hiện tại những vị trí nhạy cảm, khiến Lisa hứng chịu hàng loạt công kích từ dân mạng.

Ngoài ra, tại concert mới đây ở Cao Hùng, Lisa một lần nữa gây sốc khi có trang phục ngắn, cắt xẻ khoe đường cong cơ thể cùng vũ đạo táo bạo bên vũ công.

Lisa sinh năm 1997 tại Thái Lan, là thành viên của nhóm nhạc BlackPink. Là dancer chính và rapper của nhóm, Lisa góp phần đưa BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu.