Vỡ òa khi Brazil ngược dòng hạ Nhật Bản ở World Cup

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Rạng sáng 30/6, hàng trăm CĐV bóng đá đổ về các quán cà phê, quán bia tại Hà Nội để theo dõi trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng 16 đội World Cup 2026. Một điểm xem bóng đá trên phố Tạ Hiện chật kín khách từ trước khi trận đấu diễn ra. Người hâm mộ trong nước và khách quốc tế cùng hòa vào không khí sôi động của World Cup 2026.
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Nhật Bản bước vào trận đấu với phong độ ấn tượng sau chuỗi trình diễn thuyết phục, gồm trận hòa Hà Lan, các chiến thắng trước Tunisia và Thụy Điển. Tuy nhiên, "Samurai xanh" chịu tổn thất lớn khi thiếu đội trưởng Wataru Endo và tiền vệ Kaoru Mitoma vì chấn thương, khiến đội bóng gặp thêm thách thức trước Brazil.
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Phút 29, Kaishu Sano tận dụng sai lầm từ pha chuyền bóng của Danilo để bứt tốc từ giữa sân rồi tung cú dứt điểm từ ngoài vùng cấm, đưa Nhật Bản vượt lên dẫn trước 1-0 trong sự vỡ òa của người hâm mộ đội tuyển Nhật Bản.
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Bàn thắng của Kaishu Sano khiến bầu không khí CĐV đội tuyển Brazil chùng xuống. CĐV Brazil ôm đầu tiếc nuối, không rời mắt khỏi màn hình với hy vọng đội nhà sớm tìm được bàn gỡ.
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Các CĐV đội tuyển Brazil nín thở dõi theo từng pha bóng, hồi hộp trước mỗi đợt tấn và vỡ òa theo từng diễn biến của trận đấu.
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Will, du khách đến từ Australia, ăn mừng khi Casemiro đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Brazil ở phút 56. Will cho biết anh cùng nhóm bạn tranh thủ theo dõi World Cup trong chuyến du lịch. “Tôi rất ấn tượng với bầu không khí cuồng nhiệt tại Việt Nam, nơi người hâm mộ tới từ nhiều quốc gia cùng hòa chung nhịp đập bóng đá”.
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Mọi ánh mắt đều hướng về màn hình lớn. Các CĐV hồi hộp theo dõi từng diễn biến của trận đấu.
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Mỗi pha bóng nguy hiểm đều khiến người hâm mộ xôn xao. Người hâm mộ liên tục thay đổi cảm xúc theo từng diễn biến trên sân, tạo nên bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
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Phút 73, Gabriel Martinelli tận dụng đường kiến tạo của Guimaraes để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các CĐV Brazil vỡ òa trong niềm vui sau màn lội ngược dòng của đội nhà. Bất chấp trời mưa, người hâm mộ đội tuyển Brazil vẫn đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của các “vũ công” samba.