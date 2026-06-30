Vỡ òa khi Brazil ngược dòng hạ Nhật Bản ở World Cup

Rạng sáng 30/6, hàng trăm CĐV bóng đá đổ về các quán cà phê, quán bia tại Hà Nội để theo dõi trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng 16 đội World Cup 2026. Một điểm xem bóng đá trên phố Tạ Hiện chật kín khách từ trước khi trận đấu diễn ra. Người hâm mộ trong nước và khách quốc tế cùng hòa vào không khí sôi động của World Cup 2026.