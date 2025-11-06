Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vợ De Ligt táo bạo với ảnh khỏa thân

  • Thứ năm, 6/11/2025 10:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Annekee Molenaar đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng gây tranh cãi, trong đó bức ảnh khỏa thân đầy táo bạo có nguy cơ khiến cô bị cấm tài khoản Instagram.

Annekee được cho là sống ly thân với trung vệ Matthijs de Ligt.

Annekee được cho là sống ly thân với trung vệ Matthijs de Ligt. Theo tờ DenD, cuộc hôn nhân giữa De Ligt và Molenaar được đồn đoán chấm dứt chỉ sau hơn một năm gắn bó. Cả hai tạm cho nhau thời gian riêng, giữa lúc mối quan hệ rạn nứt vì sự khác biệt trong lối sống – đặc biệt là xu hướng tâm linh của Annekee.

Tuy nhiên, có vẻ như người đẹp 26 tuổi tận hưởng cuộc sống độc thân khá tốt. Trong bài đăng mới nhất, cô chia sẻ loạt ảnh từ chuyến du lịch nắng ấm, với dòng chú thích ngắn gọn: "Craving some sunshine" (Tạm dịch: Thèm chút nắng vàng). Điều khiến mạng xã hội dậy sóng là một ảnh mờ, ghi lại khoảnh khắc Molenaar khỏa thân trên bãi biển, dùng tay che cơ thể.

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ. "Đẹp ngỡ ngàng", một người viết. "Cấm thế nào được?", người khác đùa. Một số bình luận khác chỉ đơn giản: "Wow", "Tuyệt đẹp", hoặc tò mò: "Ai chụp cho cô ấy thế này?".

Bức ảnh khỏa thân của cô (dù có che mờ) được cho là có thể vi phạm quy định nội dung nhạy cảm của Instagram, dẫn đến khả năng bị cấm hoặc tạm khóa tài khoản.

Trong khi Annekee im lặng trước mọi bàn tán, De Ligt đang dồn sự tập trung cho sân cỏ. Cuối tuần này, trung vệ người Hà Lan cùng các đồng đội sẽ hành quân đến London để chạm trán Tottenham Hotspur thuộc vòng 11 Premier League.

Dù không nói gì, bài đăng của Annekee rõ ràng cho thấy cô bước sang chương mới – tự do, táo bạo và chẳng còn quan tâm đến những ràng buộc cũ.

Hiện tượng ở Old Trafford

MU công bố đề cử cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng 10 gồm Senne Lammens, Matthijs de Ligt, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

06:35 29/10/2025

Lý do De Ligt thăng hoa

Trung vệ Matthijs de Ligt khẳng định bản thân bắt đầu bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp trong màu áo Manchester United.

04:55 23/10/2025

Pha pressing gây ngỡ ngàng của De Ligt

Tình huống phòng ngự của trung vệ Matthijs de Ligt thu hút sự chú ý sau khi MU thắng Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League đêm 19/10.

11:11 20/10/2025

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Vợ De Ligt khỏa thân Vợ De Ligt Annekee khỏa thân

Đọc tiếp

Haaland vui ma van tan nhan hinh anh

Haaland vui mà vẫn tàn nhẫn

39 phút trước 12:07 6/11/2025

0

Man City đang thăng hoa, và ở trung tâm cơn lốc ấy là Haaland - người biến việc ghi bàn thành niềm vui giản dị như một trò chơi.

Mua giai gio moi bat dau voi CLB Ha Noi hinh anh

Mùa giải giờ mới bắt đầu với CLB Hà Nội

46 phút trước 12:00 6/11/2025

0

CLB Hà Nội có thói quen bắt đầu mùa giải khá chậm chạp, làn gió mới từ HLV Harry Kewell và tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên sẽ là điểm tựa để bay cao ở giai đoạn 2.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý