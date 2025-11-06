Vợ De Ligt táo bạo với ảnh khỏa thân

Annekee Molenaar đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng gây tranh cãi, trong đó bức ảnh khỏa thân đầy táo bạo có nguy cơ khiến cô bị cấm tài khoản Instagram.

Annekee được cho là sống ly thân với trung vệ Matthijs de Ligt.

Annekee được cho là sống ly thân với trung vệ Matthijs de Ligt. Theo tờ DenD, cuộc hôn nhân giữa De Ligt và Molenaar được đồn đoán chấm dứt chỉ sau hơn một năm gắn bó. Cả hai tạm cho nhau thời gian riêng, giữa lúc mối quan hệ rạn nứt vì sự khác biệt trong lối sống – đặc biệt là xu hướng tâm linh của Annekee.

Tuy nhiên, có vẻ như người đẹp 26 tuổi tận hưởng cuộc sống độc thân khá tốt. Trong bài đăng mới nhất, cô chia sẻ loạt ảnh từ chuyến du lịch nắng ấm, với dòng chú thích ngắn gọn: "Craving some sunshine" (Tạm dịch: Thèm chút nắng vàng). Điều khiến mạng xã hội dậy sóng là một ảnh mờ, ghi lại khoảnh khắc Molenaar khỏa thân trên bãi biển, dùng tay che cơ thể.

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ. "Đẹp ngỡ ngàng", một người viết. "Cấm thế nào được?", người khác đùa. Một số bình luận khác chỉ đơn giản: "Wow", "Tuyệt đẹp", hoặc tò mò: "Ai chụp cho cô ấy thế này?".

Bức ảnh khỏa thân của cô (dù có che mờ) được cho là có thể vi phạm quy định nội dung nhạy cảm của Instagram, dẫn đến khả năng bị cấm hoặc tạm khóa tài khoản.

Trong khi Annekee im lặng trước mọi bàn tán, De Ligt đang dồn sự tập trung cho sân cỏ. Cuối tuần này, trung vệ người Hà Lan cùng các đồng đội sẽ hành quân đến London để chạm trán Tottenham Hotspur thuộc vòng 11 Premier League.

Dù không nói gì, bài đăng của Annekee rõ ràng cho thấy cô bước sang chương mới – tự do, táo bạo và chẳng còn quan tâm đến những ràng buộc cũ.