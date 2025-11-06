Vỡ đê bao cồn Sơn khi triều cường lập đỉnh lịch sử mới

Đoạn đê bị vỡ có chiều ngang 3 m và chiều dài 4 m, làm nước tràn vào với tốc độ rất nhanh, khiến người dân ở cồn Sơn, phường Bình Thủy không kịp ứng phó.

Nước tràn vào trong cồn Sơn qua đoạn đê bao bị vỡ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Rạng sáng 6/11, một đoạn đê bao ở cồn Sơn, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã bị vỡ khi triều cường lên cao vượt mốc lịch sử.

Nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập sâu, ảnh hưởng nhiều nhà dân, vườn cây ăn trái, ao cá trên cồn.

Sự cố xảy ra vào thời điểm Cần Thơ đang trải qua đợt triều cường cao nhất trong lịch sử, vượt qua mốc kỷ lục vừa được thiết lập vào cuối tháng 10.

Nằm giữa sông Hậu, cách trung tâm thành phố khoảng 6 km, cồn Sơn (thuộc phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) có diện tích khoảng 75 ha với hơn 70 hộ dân sinh sống.

Khoảng 10 năm nay, Cồn Sơn nổi tiếng về du lịch miệt vườn với nhiều sản phẩm độc đáo, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Mai Hồng Sử, Bí thư kiêm Trưởng khu vực 17, phường Bình Thủy thông tin, vụ vỡ bờ bao xảy ra vào lúc 4 giờ sáng.

Đoạn đê bị vỡ có chiều ngang 3 m và chiều dài 4 m, làm nước tràn vào với tốc độ rất nhanh, khiến người dân không kịp ứng phó.

Thống kê ban đầu cho thấy 8 căn nhà và 5 ha vườn cây ăn trái, hoa màu bị ngập sâu; thiệt hại về các ao nuôi thủy sản cũng rất lớn, có khả năng đã trôi ra sông toàn bộ.

Nhà dân trên cồn Sơn bị ngập sau khi đê bao vỡ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Theo ông Sử, vị trí bị vỡ là đoạn đê chưa nằm trong hệ thống đê bao khép kín do thành phố đầu tư, mà do người dân tự đắp. Trước đó, lực lượng tuần tra đã phát hiện vết rạn nứt và vận động bà con cùng gia cố, che chắn, nhưng do triều cường quá cao nên tuyến đê tự đắp không thể chống nổi. Dù năm ngoái người dân cũng tự gia cố đoạn này nhưng mực nước khi đó không cao như năm nay.

Ông Sử cho biết thêm từ sau một vụ vỡ đê lớn xảy ra khoảng năm 2000 và trước tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, thành phố đã có chủ trương đầu tư đê bao khép kín cho Cồn Sơn.

Có mặt tại hiện trường chỉ huy khắc phục hậu quả vụ vỡ đê, ông Lương Sĩ Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy, xác nhận nguyên nhân sự cố là do triều cường dâng cao gây sạt lở bờ bao.

Ngay sau khi đê vỡ, phường đã lập tức phối hợp với Chi cục Thủy lợi và lực lượng công an để triển khai giải pháp khắc phục.

Hiện tại, các lực lượng đang khảo sát, gia cố tạm thời bằng cừ tràm, đồng thời đánh giá nhanh thiệt hại để báo cáo cấp trên có phương án xử lý lâu dài.

Ông Nam nhìn nhận vụ vỡ đê ảnh hưởng lớn đến điều kiện sinh hoạt, đi lại và sinh kế của người dân trên cồn, tác động trực tiếp đến nhà cửa và cây trồng.

Ông Huỳnh Thanh Việt, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ, cho biết ngay sau khi nắm được sự việc, Chi cục đã cử người xuống hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động phương tiện, lực lượng tại chỗ khắc phục đoạn đê bao bị vỡ ở Cồn Sơn.

Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy huy động phương tiện gia cố, khắc phục tạm thời đoạn đê bao bị vỡ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Chi cục Thủy lợi sẽ phối hợp chặt chẽ với phường Bình Thủy theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, triều cường, tổ chức thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng" để chủ động ứng phó với thiên tai, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chỉ đạo phương án khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân.

Sự cố vỡ đê bao tại Cồn Sơn xảy ra trong bối cảnh thành phố Cần Thơ liên tiếp hứng chịu các đợt triều cường đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Báo cáo của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ), tính đến ngày 27/10, thành phố đã ghi nhận 4 đợt ngập lụt, triều cường.

Đáng chú ý, đợt triều cường ngày 23/10 vừa qua đã xác lập đỉnh triều lịch sử mới khi mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,33 m, vượt 33 cm so với báo động 3 và vượt 6 cm so với mốc lịch sử năm 2022.

Từ đầu năm đến cuối tháng 10, các loại thiên tai đã làm ảnh hưởng 299 hộ dân, làm 3 người bị thương, ước tổng thiệt hại khoảng 32,9 tỷ đồng . Riêng 111 đợt sạt lở bờ sông đã gây thiệt hại gần 23 tỷ đồng .