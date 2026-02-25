Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trâu 'điên' húc hai người ở Quảng Trị

  • Thứ tư, 25/2/2026 16:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một con trâu lao vào tấn công người khiến hai nạn nhân trú xã Lao Bảo ( tỉnh Quảng Trị) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) xác nhận thông tin trên và cho biết chiều 24/2, một con trâu có biểu hiện hung dữ xuất hiện tại khu vực thôn Bích La Đông và thôn Nại Cửu (xã Lao Bảo) rồi lao vào tấn công người dân khiến hai nạn nhân bị thương, phải nhập viện điều trị.

Sau vụ việc, con trâu bỏ chạy vào vườn nhà dân khiến nhiều người địa phương lo sợ. Theo lãnh đạo xã Lao Bảo, con trâu nêu trên thuộc sở hữu của hộ gia đình bà Nguyễn Thị T. (SN 1975, trú thôn Xi Núc, xã Lao Bảo).

Chính quyền đang phối hợp với chủ nuôi để có biện pháp xử lý, tránh để xảy ra sự việc tương tự. Các lực lượng thuộc bộ đội biên phòng, công an và quân sự cũng đang túc trực, theo dõi tình hình để kịp thời xử lý.

Giữa tháng 7/2025 tại Thanh Hoá cũng có một con trâu “điên” húc gãy xương sườn người phụ nữ đi đường. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 9h36 ngày 14/7, tại tiểu khu Đông Hòa (xã Nông Cống). Thời điểm trên, con trâu được một người dân ở tiểu khu Đông Hòa mua từ Nghệ An về, nhốt tại nhà bị sổng chuồng và lao ra đường tông vào xe người phụ nữ (trú tại tiểu khu Đông Hòa, xã Nông Cống).

Clip camera ghi lại vụ việc cho thấy, con trâu lao tới tông thẳng vào xe máy người phụ nữ điều khiển xe máy. Cú tông mạnh khiến người phụ nữ ngã ra đường.

Chưa dừng lại ở đó, con trâu còn tiếp tục xông tới húc mạnh vào mạn sườn người phụ nữ, khiến người này phải chồm dậy, bỏ chạy. Hậu quả người phụ nữ bị gãy xương sườn.

Hy hữu trâu 'chờ' chủ trên mái nhà sau lũ

Hình ảnh con trâu mắc kẹt trên mái nhà sau lũ ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

19:08 24/11/2025

Ôtô đâm xe máy chở 3 người, một người tử vong tại chỗ

Ngày 21/2, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Gianh (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người chết và 3 người bị thương nặng.

17:14 21/2/2026

Lật thuyền trên sông Gianh ở Quảng Trị, nhiều người gặp nạn

Một vụ lật thuyền vừa xảy ra trên sông Gianh đoạn qua địa bàn Minh Cầm, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị (xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) làm nhiều người gặp nạn.

14:47 19/2/2026

Một thế hệ lo âu

Cuốn sách Thế hệ lo âu giúp người đọc có cái nhìn rộng hơn về một cuộc khủng hoàng sức khỏe tinh thần nghiêm trọng đang âm thầm hủy hoại tuổi thơ của hàng triệu thanh thiếu niên ngày nay. Tác giả đặt câu hỏi về ảnh hưởng của công nghệ đối với giới trẻ, đồng thời đưa ra giải pháp về một cuộc "cách mạng kỹ thuật số có ý thức" - nơi cha mẹ, giáo viên và xã hội cùng chung tay đặt ra những ranh giới hợp lý cho việc sử dụng công nghệ.

