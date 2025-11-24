Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hy hữu trâu 'chờ' chủ trên mái nhà sau lũ

  • Thứ hai, 24/11/2025 19:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hình ảnh con trâu mắc kẹt trên mái nhà sau lũ ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Mới đây, hình ảnh một con trâu đứng chênh vênh trên mái nhà sau mưa lũ đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, con trâu này mắc kẹt trên mái nhà công trình phụ nhà của mẹ anh Trần Minh Vũ ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk, từ khi nước lũ dâng cao ngày 19/11 đến nay.

Trau tren mai nha anh 1

Hình ảnh con trâu đang bị mắc kẹt trên mái nhà. Ảnh: MXH.

Theo anh Vũ, con trâu từ nơi khác trôi dạt đến, sau đó bám víu và leo lên mái nhà để tránh dòng nước xiết. Suốt nhiều ngày liền, nó phải đứng trên diện tích chỉ khoảng 2 m², chịu đói khát và kiệt sức. Khi nước rút, anh Vũ cùng mẹ tranh thủ mang rơm khô, nước uống lên mái nhà để cứu con vật.

Do lực lượng cứu hộ đang tập trung hỗ trợ người dân sau lũ, việc đưa con trâu xuống đất chưa thể thực hiện. Anh Vũ hy vọng thông tin trên mạng xã hội sẽ giúp chủ nhân sớm nhận ra tài sản quý của mình, nhất là trong thời điểm nhiều hộ dân mất trắng.

Trau tren mai nha anh 2

Hình ảnh con bò mắc kẹt trên mái nhà được người dân ghi lại.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con bò đứng chênh vênh trên mái nhà dân ở xã Xuân Phước, Đắk Lắk ngày 18/11, thu hút hơn 8 triệu lượt xem. Thời điểm lũ dâng, nhiều nhà trong xã ngập đến tận mái, con bò bị dòng nước cuốn trôi rồi mắc kẹt lại trên mái tôn của một hộ dân.

Theo anh Nhật Ti (người trực tiếp quay clip), con bò đứng trên mái từ sáng đến tối, dù nước đã rút nhưng vẫn loay hoay không dám xuống. Đến hôm sau, chủ bò mới tìm đến nhận lại tài sản sau khi cho biết lũ lên quá nhanh khiến họ không kịp di chuyển vật nuôi khỏi vùng ngập.

Dùng Drone cứu người bị mắc kẹt dưới sông ở Đắk Lắk Lực lượng chức năng tìm kiếm hai người dân mất tích do lật thuyền khi đi bắt rắn đêm 20/11 ở xã Ea Ô, Đắk Lắk. 9h sáng nay (21/11), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy, dùng drone cứu được một người.

Dân thủ đô bốc hàng chục tấn hàng gửi cứu trợ miền Trung

Nhiều điểm tập kết tại Hà Nội liên tục đón người dân mang quần áo, nhu yếu phẩm góp phần kịp thời tiếp sức cho đồng bào miền Trung vượt qua những ngày lũ dữ.

2 giờ trước

Trả lại 4 chỉ vàng để quên trong đồ cứu trợ người dân vùng lũ

Ngày 24/11, Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa xác minh và trao trả toàn bộ tài sản của người dân để quên trong đồ cứu trợ gửi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

7 giờ trước

Cụ bà 94 tuổi tử vong do ngâm mình trong nước lũ nhiều ngày

Lực lượng Cảnh sát Giao thông ở Đắk Lắk phát hiện cụ bà 94 tuổi sau nhiều ngày bị ngâm mình trong dòng nước lũ lạnh buốt.

27:1604 hôm qua

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/hy-huu-trau-cho-chu-tren-mai-nha-sau-lu-post1799114.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

Trâu trên mái nhà Đắk Lắk Trâu Trâu trên mái nhà Lũ lịch sử Lũ Nam Trung Bộ

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý