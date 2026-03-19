Xe tải chạy ngược chiều, húc văng sạp trái cây ở TP.HCM

Chiếc xe tải chạy ngược chiều bất ngờ lao lên vỉa hè tông sập sạp trái cây ven đường. Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 19/3 tại xã Đông Thạnh (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, trưa 19/3, xe tải mang biển kiểm soát 51D-27347 lưu thông trên đường Đặng Thúc Vịnh, hướng về cầu Rạch Tra. Khi đến khu vực ngã ba Đặng Thúc Vịnh - Nguyễn Thị Pha, phương tiện này bất ngờ đi vào làn đường ngược chiều.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc xe sau đó mất lái, lao thẳng lên vỉa hè tông trực diện vào một sạp trái cây ven đường. Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ khung sắt, bạt che của sạp bị đổ sập, nhiều thùng hàng hóa văng tung tóe ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

“Tôi nghe tiếng "rầm" rất lớn, khói bụi mù mịt. May mắn lúc đó không có khách trong sạp, chủ cửa hàng cũng kịp chạy ra phía sau nên không có ai bị thương”, một nhân chứng kể lại.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cabin ôtô tải hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ vụn. Thời điểm xảy ra tai nạn ít người qua lại nên không có thương vong về người.

Công an xã Đông Thạnh đang phối hợp lực lượng CSGT điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.