Cần bơm bê tông gãy làm chết một người

  • Thứ tư, 20/5/2026 15:32 (GMT+7)
Trong lúc bơm bê tông phục vụ sửa chữa nhà dân ở phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, cần bơm bất ngờ gãy, đổ sập khiến 3 người thương vong.

Cần bơm bê tông bị gãy. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 20/5, lãnh đạo phường Bồng Sơn (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/5, xe bơm bê tông đậu trên đường Biên Cương, phường Bồng Sơn để bơm bê tông phục vụ thi công sửa chữa nhà. Cần bơm bê tông bất ngờ bị nứt, gãy đổ va vào người các nạn nhân đang làm việc tại đây.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu. Một người đã tử vong. Nạn nhân tử vong là nam giới khoảng 46 tuổi, trú phường Bồng Sơn, là thợ xây làm việc tại hiện trường.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Trương Định/Tiền Phong

