Tài xế kẹt trong xe trộn bê tông lật dưới ao

  • Thứ sáu, 20/3/2026 06:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc xe trộn bê tông bất ngờ lật nghiêng xuống ao, nước dâng nhanh khiến tài xế mắc kẹt, hoảng loạn và khó thở.

Ngày 19/3, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh) đã kịp thời cứu sống một nạn nhân bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông lật xuống ao.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc một người bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật nghiêng xuống ao tại thôn Vàng Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe trộn bê tông lật xuống ao.

Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã khẩn trương điều động một xe cứu nạn cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án cứu hộ.

Tại hiện trường, chiếc xe trộn bê tông bị lật dưới nước, có dấu hiệu tiếp tục tụt sâu. Nước tràn vào cabin khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Trong khi chờ phương tiện cẩu hỗ trợ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã lập tức tiếp cận, trực tiếp giữ, nâng phần đầu nạn nhân lên khỏi mặt nước, đồng thời trấn an tinh thần để duy trì sự tỉnh táo.

Sau 45 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân ra khỏi xe, lên bờ an toàn và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Bình. Nạn nhân được xác định là anh Vũ Văn Huynh (SN 1978, trú tại thôn Cáp Trên, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh). Anh Huynh bị dập cơ cẳng chân trái, đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trong quá trình điều khiển phương tiện, tài xế đi vào khu vực nền đất yếu ven đường, dẫn đến xe bị lật xuống ao.

Danh tính người đi Range Rover chọc thủng lốp xe máy

Cơ quan Công an đã làm rõ tài xế ôtô có hành vi dùng vật sắc nhọn chọc thủng lốp xe máy ở ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ (Yên Hòa, Hà Nội) là Đ.M.D (SN 1992, trú tại Chân Mộng, Phú Thọ).

00:00 14/3/2026

Tài xế dừng xe để ngủ trên cao tốc

Cảnh sát Giao thông vừa xử phạt một tài xế dừng ôtô trên dải dừng khẩn cấp cao Phan Thiết - Vĩnh Hảo tốc để ngủ.

16:49 13/3/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Dem nay, vung nui Bac Bo chuyen mua dong hinh anh

    Đêm nay, vùng núi Bắc Bộ chuyển mưa dông

    2 giờ trước 07:03 20/3/2026

    0

    Hôm nay (20/3), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết sáng nhiều mây, trưa chiều trời nắng, trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Từ đêm nay, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

