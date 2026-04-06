Xe bơm bê tông gặp sự cố, thợ xây tử vong

Khi đang thi công nhà, xe bơm bê tông bất ngờ bị nghiêng, cần bơm rung lắc mạnh va trúng vào đầu khiến nam thợ xây tử vong.

Tối 5/4, đại diện xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người lao động tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, ông Đoàn Thanh B. (SN 1976, trú tại thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân) đang cùng nhóm thợ tiến hành đổ bê tông móng nhà cho một hộ dân trên địa bàn.

Trong quá trình thi công, xe bơm bê tông bất ngờ bị nghiêng, khiến cần bơm rung lắc mạnh va trúng vào đầu ông B. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thạch Xuân đã phối hợp với ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.