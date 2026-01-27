Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vợ chồng Brooklyn lại gây xôn xao

  • Thứ ba, 27/1/2026 15:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nicola và Brooklyn không xuất hiện trong dịp tụ họp gia đình Beckham. Cả hai bày tỏ tình cảm dành cho nửa kia trên mạng xã hội, sau những ồn ào rạn nứt với gia đình.

Theo Page Six, Nicola Peltz gây chú ý khi công khai bày tỏ tình yêu dành cho ông xã Brooklyn, sau khi anh vắng mặt trong buổi tụ họp gia đình Beckham hôm 26/1.

Trên trang TikTok, người đẹp đăng tải một video tổng hợp kỷ niệm tình yêu với Brooklyn, ghi lại nhiều khoảnh khắc thân mật của hai vợ chồng hay những khoảnh khắc đời thường, nô đùa với thú cưng. Trên nền nhạc Yellow của Coldplay, Nicola và Brooklyn xuất hiện trong những bữa tiệc lãng mạn, cụng ly rượu, trao nụ hôn ngọt ngào và những cử chỉ yêu thương cho đối phương.

Video khép lại bằng khoảnh khắc cặp vợ chồng trẻ ôm nhau xúc động. "Em yêu anh, Brooklyn Beckham", Nicola chú thích cho bài đăng. Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi. Cũng có những ý kiến nhắc về mâu thuẫn giữa vợ chồng anh và bố mẹ chồng gây xôn xao suốt những ngày qua.

Brooklyn anh 1Brooklyn anh 2

Nicola đăng tải clip bày tỏ tình cảm với chồng. Ảnh: TikTok.

Trước đó, gia đình Beckham trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại show Haute Couture Xuân Hè 2026 hôm 26/1. Romeo và Cruz thậm chí còn đưa theo bạn gái tới dự sự kiện cùng gia đình.

Theo Hello!, gia đình Beckham có mặt để ủng hộ Victoria khi cô được Chính phủ Pháp trao tặng huân chương Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Danh hiệu này nhằm ghi nhận những đóng góp cho văn hóa, nghệ thuật hoặc văn học.

Brooklyn và Nicola không xuất hiện để chúc mừng mẹ. Tuần trước, cả hai gây chấn động dư luận khi Brooklyn lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng, trực tiếp lên tiếng về những rạn nứt sâu sắc với bố mẹ ruột. Đầu bếp 26 tuổi cáo buộc cha mẹ đã nỗ lực kiểm soát truyền thông và cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz.

Trong bài đăng dài, Brooklyn cáo buộc cha mẹ kiểm soát, lợi dụng và cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của anh. Anh chỉ thực sự tìm thấy sự bình yên và thoát khỏi chứng rối loạn lo âu kể từ khi rời xa vòng tay của David và Victoria.

Hoàng Nhi

Brooklyn Nicola Peltz David Beckham

