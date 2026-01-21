Lộ clip Victoria Beckham và con dâu căng thẳng?

Trong đoạn clip ghi lại cảnh gia đình Beckham tại một sự kiện năm 2023, Victoria được cho là đã thể hiện thái độ căng thẳng, không nhìn mặt con dâu và con trai.

Theo People, dân mạng đang lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh nhà Beckham dự buổi ra mắt phim tài liệu ở London năm 2023. Trong video đang trở thành tâm điểm tranh cãi, vợ chồng Beckham và vợ chồng Brooklyn cùng tạo dáng trên thảm xanh sự kiện.

Thế nhưng, điều dân mạng chú ý là David - Victoria không hề tương tác, trò chuyện hay thậm chí nhìn mặt vợ chồng con trai. Ngay cả khi Brooklyn đã chủ động đứng sát lại và chạm vào mẹ, Victoria vẫn tỏ ra thờ ơ, thậm chí quay lưng lại. Brooklyn sau đó tỏ ra khá bối rối, còn gương mặt Nicola lộ rõ căng thẳng.

Khoảnh khắc đầy gượng gạo trên thảm xanh này lập tức thu hút sự chú ý, kéo theo loạt bình luận trái chiều. Nhiều luồng ý kiến cho rằng vợ chồng Victoria không tôn trọng các con, thể hiện thái độ không hài lòng. Nhưng bên cạnh đó, cũng có ý kiến bênh vực. Họ suy đoán rằng Victoria có xu hướng căng thẳng trước ống kính truyền thông, nên những phản ứng đó có thể chỉ là vô tình.

Victoria và Beckham không tương tác với vợ chồng con trai. Ảnh: WireImage.

Trước đó, hôm 19/1, Brooklyn gây chấn động dư luận khi công khai "vạch trần" sự thật về những rạn nứt tình cảm gia đình tiêu tốn nhiều giấy mực truyền thông suốt một năm qua.

"Tôi đã im lặng suốt nhiều năm và đã làm mọi cách để giữ những chuyện này riêng tư. Thật không may, cha mẹ tôi và đội ngũ truyền thông của họ vẫn tiếp tục tung thông tin, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải lên tiếng và nói ra sự thật", anh viết.

Con trai cả của David Beckham tuyên bố không muốn hòa giải với gia đình. Brooklyn cũng cáo buộc bố mẹ ruột đã cố gắng kiểm soát anh suốt nhiều năm, hay có những hành động, lời nói phân biệt đối xử với con dâu, khiến Nicola tổn thương. Vợ chồng David Beckham cũng được cho là đã thao túng truyền thông, làm sứt mẻ hôn nhân của con trai cả.

Hiện, phía gia đình Beckham chưa đưa ra phản hồi chính thức về những cáo buộc này.