Cuộc sống ít ai biết của 'Hồng Hài Nhi'

Từ bỏ nghiệp diễn, Triệu Hân Bồi tiếp tục đi học rồi trở thành doanh nhân thành đạt. Dẫu vậy, anh vẫn sống giản dị, kín tiếng.

Theo Sohu, Triệu Hân Bồi trở thành sao nhí khi 8 tuổi, nổi tiếng khắp cả nước nhờ vai diễn Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký. Song, anh sớm rũ bỏ hào quang showbiz, quyết định định cư và lập nghiệp tại Bắc Kinh.

Hiện tại, Triệu Hân Bồi trở thành một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ, có cuộc sống viên mãn bên vợ và sở hữu khối tài sản ròng ước tính hơn 100 triệu NDT. Dẫu vậy, anh vẫn lựa chọn cuộc sống bình dị, kín tiếng cùng vợ tại khu chung cư cũ ở Hồi Long Quan, Bắc Kinh. Anh thường ngày mặc áo phông đơn giản, thậm chí đi làm bằng xe điện, cuối tuần cùng gia đình dạo chợ ở khu 798, tận hưởng những khoảnh khắc bình dị.

Cách đây không lâu, "Hồng Hài Nhi" còn gây bất ngờ khi xuất hiện trong buổi livestream của Vương Sùng Thu - quay phim của Tây du ký. Việc anh hiếm hoi xuất hiện trước công chúng sau nhiều năm sống kín tiếng khiến dân mạng thích thú.

Vai diễn giúp Triệu Hân Bồi nổi tiếng đình đám. Ảnh: Weibo.

Dù đã từ bỏ con đường nghệ thuật, cuộc sống của Triệu Hân Bồi vẫn luôn là đề tài được quan tâm. Con đường nghệ thuật của anh khởi đầu từ một cơ duyên tình cờ. Năm 6 tuổi, Triệu Hân Bồi gây ấn tượng mạnh trong một buổi tuyển chọn diễn viên nhí, từ đó quen biết Vu Hồng, thư ký trường quay của đoàn phim Tây Du Ký, cũng là bà xã của "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng sau này. Mùa hè năm 1985, khi mới 8 tuổi, Triệu Hân Bồi được Vu Hồng giới thiệu với đạo diễn Dương Khiết và được chọn vào vai Hồng Hài Nhi.

Sau khi Tây Du Ký phát sóng và gây tiếng vang lớn, Triệu Hân Bồi nhanh chóng trở thành sao nhí được săn đón bậc nhất, liên tục nhận được lời mời đóng phim, quảng cáo. Thế nhưng, Triệu Hân Bồi lại đưa ra quyết định gây sốc: từ chối toàn bộ lời mời, quay trở lại trường học. Khi ấy, chương trình học tin học đã khơi dậy trong anh niềm hứng thú mạnh mẽ với lĩnh vực công nghệ.

Thời trung học, diễn viên luôn đứng top đầu về các môn tự nhiên. Anh còn đứng ra thành lập câu lạc bộ tin học, tranh thủ thời gian rảnh nghiên cứu lập trình và phát triển phần mềm. Dù gia đình không khá giả, bố mẹ anh vẫn chắt chiu để mua máy tính, đăng ký các lớp học thêm nhằm ủng hộ đam mê của con trai. Năm 1995, Triệu Hân Bồi đạt hơn 610 điểm trong kỳ thi đại học, trúng tuyển khoa Khoa học và Công nghệ Máy tính của Đại học Bắc Kinh.

Triệu Hân Bồi hiện tại có cuộc sống viên mãn. Ảnh: Weibo.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Triệu Hân Bồi được tiến cử thẳng vào Viện Nghiên cứu Phần mềm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, theo học chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ liên thông. Trong suốt 5 năm rưỡi, anh chuyên tâm nghiên cứu khoa học và đến năm 2005 chính thức lấy bằng Tiến sĩ chuyên ngành máy tính, đồng thời từng sang Hong Kong học tập để mở rộng tầm nhìn học thuật. Sau khi tốt nghiệp, anh từ chối cơ hội làm việc ổn định tại các tập đoàn Fortune 500, lựa chọn gia nhập công ty khởi nghiệp để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Năm 37 tuổi, Triệu Hân Bồi thành lập công ty Beijing Nongguanjia Technology, giữ chức Giám đốc Công nghệ, chính thức bước vào lĩnh vực Internet nông nghiệp. Công ty từng rơi vào khủng hoảng dòng tiền do tranh chấp bảo lãnh của nông hộ, vướng vào nhiều vụ kiện tụng. Tuy nhiên, anh và cộng sự vẫn kiên trì vượt qua thử thách.

Hiện tại, Triệu Hân Bồi có liên quan đến gần 50 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như Internet, công nghệ nông nghiệp, tài sản cá nhân cũng sớm vượt mốc 100 triệu NDT. Dù vậy, anh vẫn giữ lối sống giản dị, không ồn ào.

Song song với sự nghiệp thăng hoa, Triệu Hân Bồi cũng có một gia đình viên mãn. Vợ anh là bạn học thời Đại học, từng lấy bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Môi trường của Đại học Thanh Hoa.