VinSpeed mở đợt tuyển dụng quy mô lớn

  • Chủ nhật, 21/12/2025 06:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

VinSpeed đang triển khai chiến dịch tuyển dụng nhiều vị trí chuyên môn, từ kỹ thuật, quản lý dự án đến tài chính - pháp lý, nhằm phục vụ các dự án đường sắt cao tốc quy mô lớn.

VinSpeed vừa động thổ dự án metro Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trên nền tảng tuyển dụng, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đang đẩy mạnh chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn nhằm huy động nhân lực cho kế hoạch triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Theo các thông tin đăng tải, doanh nghiệp đường sắt cao tốc của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tìm kiếm nhân sự ở nhiều vị trí chiến lược, từ kỹ sư chuyên ngành đến quản lý dự án, tài chính - pháp lý và chuyên gia công nghệ.

Danh sách các vị trí được đăng tải rộng rãi gồm nhân sự tài chính - đầu tư - pháp lý dự án; kỹ sư giao thông, kỹ sư đường sắt, kỹ sư cầu hầm; kỹ sư cơ khí - điện tử, tự động hóa; kỹ sư thiết kế, BIM, công nghệ xây dựng; quản lý dự án, kế hoạch, hợp đồng, đấu thầu; chuyên gia vận hành, bảo trì hệ thống đường sắt cao tốc.

Trong thông điệp tuyển dụng, VinSpeed nhấn mạnh mong muốn thu hút nguồn nhân lực xuất sắc “đồng hành cùng những dự án hạ tầng mang dấu ấn lịch sử", các dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa lâu dài cho đất nước. Bên cạnh cơ hội nghề nghiệp, VinSpeed cũng cam kết xây dựng môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp với các chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

Doanh nghiệp đồng thời giới thiệu các dự án trọng điểm đang đề xuất triển khai như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, hay tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ vừa động thổ ngày 19/12.

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ được thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, chiều dài tuyến chính hơn 54 km. Theo kế hoạch, tuyến sẽ vận hành thương mại vào quý IV/2028, góp phần triển khai chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của TP.HCM và mở rộng không gian phát triển về phía biển, gắn với định hướng tăng trưởng bền vững và ứng dụng công nghệ.

Trong lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư cam kết huy động các nguồn lực về công nghệ, nhân lực và quản lý, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về an toàn, chất lượng và môi trường trong quá trình triển khai, nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả của dự án.

Trước đó, ngày 17/12, VinSpeed và Công ty Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG, Đức) - công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao - đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ.

Theo thỏa thuận, Siemens Mobility sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt bao gồm hệ thống tín hiệu, thông tin, cấp điện. Siemens Mobility cũng sẽ nghiên cứu việc phối hợp thực hiện bảo trì cho đoàn tàu và hệ thống Siemens cung cấp, chuyển giao công nghệ cho các dự án của VinSpeed.

VinSpeed là doanh nghiệp chuyên đầu tư phát triển hạ tầng đường sắt tốc độ cao, thành lập ngày 6/5 với vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng, nắm 0,5% vốn/người.

Ngoài ra, cơ cấu cổ đông VinSpeed còn có Vingroup (10%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (35%) và Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng (3%).

Trong hơn nửa năm từ khi thành lập, VinSpeed đã nhiều lần điều chỉnh vốn điều lệ. Mới nhất, công ty tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng, gấp 5,5 lần thời điểm thành lập.

Thủy Tiên

