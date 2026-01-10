Mục tiêu mới của ông Trump

Tuy Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10%/năm, các chuyên gia và ngân hàng vẫn còn do dự.

Tổng thống Donald Trump muốn áp trần lãi suất thẻ tín dụng. Ảnh: Reuters.

Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã kêu gọi áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10%/năm, bắt đầu từ ngày 20/1.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra chi tiết về cơ chế thực thi cũng như cách buộc các công ty thẻ tín dụng tuân thủ đề xuất này.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Với tư cách là Tổng thống Mỹ, tôi kêu gọi áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10%/năm, có hiệu lực từ ngày 20/1/2026”. Ông khẳng định chính quyền sẽ không để người dân Mỹ tiếp tục bị các công ty thẻ tín dụng móc túi.

Đây không phải lần đầu ông Trump đưa ra đề xuất này. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, ông từng cam kết áp trần lãi suất thẻ tín dụng, song khi đó nhiều nhà phân tích cho rằng biện pháp này khó thực hiện vì cần sự chấp thuận của quốc hội.

Trên thực tế, cả các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa đều đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về mức lãi suất thẻ tín dụng cao tại Mỹ. Hiện đảng Cộng hòa nắm thế đa số mong manh ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Dù vậy, những nỗ lực lập pháp nhằm áp trần lãi suất đến nay vẫn chưa trở thành luật, và trong tuyên bố mới nhất, ông Trump cũng không bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng với bất kỳ dự luật cụ thể nào.

Phe đối lập chỉ trích đề xuất của ông Trump mang tính hình thức nếu không có hành động lập pháp đi kèm. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cho rằng lời kêu gọi của ông Trump là “vô nghĩa” nếu quốc hội không thông qua một đạo luật cụ thể.

“Van xin các công ty thẻ tín dụng tự giác giảm lãi suất là một trò đùa. Tôi đã nói từ một năm trước rằng nếu ông Trump nghiêm túc, tôi sẵn sàng làm việc để thông qua một dự luật áp trần lãi suất”, bà Warren nói, đồng thời chỉ trích chính quyền Trump vì tìm cách làm suy yếu Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Mỹ (CFPB).

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chi tiết về cách thức triển khai đề xuất này, ngoài việc khẳng định trên mạng xã hội rằng tổng thống đang “áp trần lãi suất”. Trong khi đó, các ngân hàng và tổ chức phát hành thẻ lớn như American Express, Capital One, JPMorgan, Citigroup hay Bank of America đều từ chối bình luận.

Hiện nước Mỹ vẫn chưa rõ đề xuất áp trần lãi suất thẻ tín dụng sẽ được triển khai như thế nào. Ảnh: Reuters.

Một số hiệp hội ngành ngân hàng cảnh báo rằng việc áp trần lãi suất 10% có thể khiến tín dụng bị thu hẹp. Trong tuyên bố chung, các tổ chức như Consumer Bankers Association, American Bankers Association và Bank Policy Institute cho rằng biện pháp này sẽ “làm giảm khả năng tiếp cận tín dụng” và có thể đẩy người tiêu dùng sang các kênh vay ít được quản lý hơn, với chi phí cao hơn.

Tại quốc hội, ý tưởng áp trần lãi suất thẻ tín dụng từng nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (đảng Dân chủ) và Thượng nghị sĩ Josh Hawley (đảng Cộng hòa) đã đề xuất một dự luật áp trần 10% trong thời hạn 5 năm. Tại Hạ viện, các nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez và Anna Paulina Luna cũng đưa ra dự luật tương tự.

Tuy nhiên, tỷ phú quản lý quỹ Bill Ackman - người từng ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử gần đây - lại cho rằng lời kêu gọi này là một “sai lầm”.

Trước đó, chính quyền ông Trump từng yêu cầu tòa án liên bang hủy bỏ quy định từ thời cựu Tổng thống Joe Biden, vốn giới hạn phí phạt trả chậm thẻ tín dụng ở mức 8 USD . Một thẩm phán liên bang sau đó đã bác bỏ quy định này, đứng về phía các nhóm doanh nghiệp và ngân hàng cho rằng quy định là trái luật.