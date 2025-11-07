VinSpeed dự kiến chi hơn 3 tỷ USD làm metro đi Cần Giờ, chạy từ 2028

VinSpeed đề xuất đầu tư tuyến metro TP.HCM - Cần Giờ dài gần 53 km, vốn hơn 86.000 tỷ đồng, dự kiến vận hành thử cuối năm 2027 và khai thác thương mại từ 2028.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise). Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ vừa công bố để tham vấn ý kiến, CTCP Đầu tư và phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed (thuộc Vingroup) cho biết dự án có chiều dài tuyến chính gần 53 km, qua địa phận 8 xã, phường gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với quy mô sử dụng đất khoảng 317 ha.

Trong đó, điểm đầu đặt tại khu vực nút giao Hàm Nghi - Lê Lợi (chợ Bến Thành) và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise).

VinSpeed dự kiến xây dựng đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h. Giai đoạn 1 có hai ga Bến Thành và Cần Giờ. Giai đoạn 2 có thể mở rộng thêm 4 ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Depot và trung tâm điều khiển (OCC) đặt tại xã Cần Giờ.

Tổng vốn đầu tư dự án ước khoảng 86.650 tỷ đồng (tương đương gần 3,3 tỷ USD ), trong đó chi phí xây dựng hơn 37.000 tỷ đồng , thiết bị hơn 24.700 tỷ, quản lý dự án 7.400 tỷ, chi phí dự phòng 10.700 tỷ và lãi vay khoảng 5.800 tỷ đồng .

VinSpeed đặt mục tiêu hoàn tất báo cáo khả thi và giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025; thi công, lắp đặt thiết bị từ đó đến quý III/2027; vận hành thử cuối năm 2027 và chạy thương mại từ quý I/2028.

Tuyến đường sắt sử dụng tàu 8 toa, sức chứa 600 hành khách, chỉ có ghế ngồi, không bố trí chỗ đứng. Tàu chạy từ 6h đến 23h hàng ngày, tần suất 20 phút/chuyến, tương đương 43.680 lượt khách/ngày (hơn 15,9 triệu lượt khách/năm).

Sơ đồ tổng hướng tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: VinSpeed.

VinSpeed là doanh nghiệp được Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thành lập từ ngày 6/5, có vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng , trong đó ông Vượng góp 3.060 tỷ đồng , tương ứng 51% vốn điều lệ. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng , tương ứng 0,5% vốn.

Sau khi thành lập, VinSpeed đã đăng ký tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Dự án có vốn đầu tư khoảng 1,562 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD ), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Mới đây, VinSpeed cũng công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long dài 120 km, vốn đầu tư 138.930 tỷ đồng (khoảng 5,3 tỷ USD ). Nếu được phê duyệt, doanh nghiệp dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng từ quý IV/2025 đến quý III/2026, thi công song song để chạy thử cuối năm 2027 và vận hành đầu năm 2028.