VinSpace muốn chế tạo và phóng vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2027

Báo cáo thường niên 2025 của Vingroup cho thấy VinSpace đang lên kế hoạch chế tạo và phóng vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên vào quỹ đạo trong năm 2027.
Ngoài chế tạo và phóng vệ tinh, VinSpace cũng xây dựng cơ sở vật chất phòng sạch, thiết bị thử nghiệm và hệ thống trạm mặt đất bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ đã đặt ra. Song song, công ty đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vệ tinh với các đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển hệ sinh thái kỹ thuật - vận hành - khai thác.
Trên nền tảng đó, VinSpace hướng tới thương mại hóa các ứng dụng vệ tinh phục vụ các ứng dụng viễn thông, viễn thám... từng bước mở rộng thị trường và tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.
Công ty VinSpace được ông Phạm Nhật Vượng thành lập ngày 3/11/2025, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động ở 6 ngành nghề, nổi bật là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông, vận tải hàng hóa hàng không.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ 71% vốn của VinSpace. Tập đoàn Vingroup là cổ đông lớn thứ hai của doanh nghiệp này, sở hữu 19% cổ phần. Số vốn còn lại thuộc về 2 người con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng
Ngoài VinSpace, hệ sinh thái của Vingroup còn sở hữu nhiều công ty trong lĩnh vực công nghệ như VinRobotics (chế tạo người máy công nghiệp), VinSmart Future (phần mềm), VinSOC, VCSS (an ninh mạng), VinDynamics (chế tạo người máy hình người), VinMotion...
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.