Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

VinSpace muốn chế tạo và phóng vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2027

  • Thứ ba, 14/4/2026 17:43 (GMT+7)
VinSpace dự kiến chế tạo và đưa vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên lên quỹ đạo trong năm 2027, đồng thời đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vệ tinh với các đối tác trong và ngoài nước.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ 71% vốn của VinSpace. Ảnh: Bloomberg.

Báo cáo thường niên 2025 của Vingroup cho thấy VinSpace đang lên kế hoạch chế tạo và phóng vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên vào quỹ đạo trong năm 2027.

Ngoài chế tạo và phóng vệ tinh, VinSpace cũng xây dựng cơ sở vật chất phòng sạch, thiết bị thử nghiệm và hệ thống trạm mặt đất bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ đã đặt ra. Song song, công ty đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vệ tinh với các đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển hệ sinh thái kỹ thuật - vận hành - khai thác.

Trên nền tảng đó, VinSpace hướng tới thương mại hóa các ứng dụng vệ tinh phục vụ các ứng dụng viễn thông, viễn thám... từng bước mở rộng thị trường và tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Công ty VinSpace được ông Phạm Nhật Vượng thành lập ngày 3/11/2025, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động ở 6 ngành nghề, nổi bật là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông, vận tải hàng hóa hàng không.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ 71% vốn của VinSpace. Tập đoàn Vingroup là cổ đông lớn thứ hai của doanh nghiệp này, sở hữu 19% cổ phần. Số vốn còn lại thuộc về 2 người con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng

Ngoài VinSpace, hệ sinh thái của Vingroup còn sở hữu nhiều công ty trong lĩnh vực công nghệ như VinRobotics (chế tạo người máy công nghiệp), VinSmart Future (phần mềm), VinSOC, VCSS (an ninh mạng), VinDynamics (chế tạo người máy hình người), VinMotion...

Thủy Tiên

VinSpace Phạm Nhật Vượng Vingroup vệ tinh siêu nhỏ VinSpace 2027 VinSpace phóng vệ tinh

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý