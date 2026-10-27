Vinhomes tuyển 500 môi giới bất động sản, yêu cầu có kỹ năng đàm phán

Vinhomes đang tuyển dụng số lượng lớn nhân sự kinh doanh bất động sản, trong bối cảnh thị trường quý III ghi nhận những tín hiệu tích cực đan xen thách thức.

Theo thông tin đăng tải trên website tuyển dụng của Vingroup, CTCP Vinhomes đang tuyển 500 chuyên viên kinh doanh bất động sản làm việc tại TP.HCM.

Cần 500 chuyên viên bất động sản

Theo mô tả công việc, nhân sự sẽ tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng từ nguồn dữ liệu do công ty cung cấp, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Về điều kiện ứng tuyển, Vinhomes yêu cầu ứng viên tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm. Người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hoặc từng kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản, đặc biệt là của Vinhomes, sẽ được ưu tiên.

Bên cạnh kinh nghiệm, ứng viên cần có khả năng tư vấn, bán hàng, chốt giao dịch, giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt. Doanh nghiệp cũng yêu cầu có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, cùng các tiêu chí về sự nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ và cẩn thận.

Về thu nhập, doanh nghiệp cho biết mức lương sẽ được thỏa thuận cạnh tranh, đi kèm các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật và chính sách phúc lợi của tập đoàn. Nhân viên cũng được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup như Vinpearl, Vinmec và Vinschool…

Ngoài ra, doanh nghiệp cung cấp chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ, tạo điều kiện để nhân viên làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Vinhomes ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh bất động sản, đặc biệt là các dự án do doanh nghiệp phát triển. Ảnh: Vinglobalgatehalong.

Bên cạnh Vinhomes, thời gian qua, một số doanh nghiệp bất động sản lớn khác cũng đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự kinh doanh.

Hồi tháng 3, FLC Group thông báo tuyển khoảng 800 chuyên viên kinh doanh bất động sản tại nhiều địa phương, gồm Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Trị và Lào Cai, nhằm phục vụ các dự án trên toàn quốc.

Doanh nghiệp ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, ngân hàng hoặc bảo hiểm. Ứng viên cũng cần có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và sẵn sàng di chuyển theo yêu cầu công việc.

Về thu nhập, FLC đưa ra mức lương cứng từ 12 triệu đồng/tháng, chưa kể hoa hồng, thưởng nóng và thưởng doanh số. Doanh nghiệp đồng thời cung cấp chương trình đào tạo và lộ trình phát triển từ chuyên viên lên các vị trí quản lý, giám đốc.

Thị trường bất động sản còn nhiều áp lực

Việc Vinhomes và FLC đẩy mạnh tuyển dụng chuyên viên kinh doanh bất động sản diễn ra trong bối cảnh thị trường xuất hiện những tín hiệu tích cực, song vẫn đối mặt với thách thức về thanh khoản và khả năng chi trả của người mua.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2026 của Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), quý vừa qua thị trường ghi nhận 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới, nhưng chỉ có 12.520 giao dịch, tương ứng tỷ lệ hấp thụ 39,3%.

VARS IRE đánh giá thị trường chưa rơi vào trạng thái đóng băng, nhưng người mua ngày càng thận trọng trước khi xuống tiền. Các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và đáp ứng nhu cầu thực tiếp tục có lợi thế, trong khi sản phẩm mang tính đầu cơ hoặc thiếu khả năng khai thác gặp khó khăn về thanh khoản.

Về cơ cấu nguồn cung, căn hộ chung cư chiếm 67,27% tổng nguồn cung mới. Thị trường cũng có xu hướng mở rộng ra ngoài các đô thị lớn, trong đó miền Trung chiếm 29,6% nguồn cung mới trong quý.

Một thách thức đáng chú ý khác là mặt bằng giá nhà vẫn ở mức cao, gây áp lực lên khả năng chi trả của người mua. Theo dữ liệu VARS IRE, giá bán bình quân căn hộ chung cư tại Hà Nội đạt khoảng 79,3 triệu đồng/m², TP.HCM đạt 88,3 triệu đồng/m² và Đà Nẵng đạt 68,9 triệu đồng/m². Giá tại cả ba thị trường đi ngang so với quý trước nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Theo VARS IRE, trong bối cảnh này, người mua có xu hướng ưu tiên sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực và có khả năng khai thác lâu dài, thay vì chủ yếu dựa vào kỳ vọng tăng giá.