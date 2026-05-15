Vingroup mở đợt tuyển dụng quy mô lớn, cần hơn 20.000 người

Tập đoàn Vingroup công bố kế hoạch tuyển dụng giai đoạn 1 hơn 20.000 lao động để làm việc tại dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội và các dự án khác trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ Vingroup, đây là chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn nhằm đáp ứng tiến độ triển khai dự án trọng điểm, đồng thời hỗ trợ tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương, đặc biệt là các hộ dân thuộc diện thu hồi đất.

Các vị trí tuyển dụng gồm công nhân cơ hữu, nhân viên hành chính, bảo vệ, vệ sinh, nhân sự vận hành dự án như chăm sóc cây xanh, kỹ thuật, lái xe, cùng cán bộ nhân viên tại trường học, bệnh viện trong hệ sinh thái của Vingroup.

Tập đoàn cho biết sẽ ưu tiên tuyển dụng người dân sinh sống tại 11 xã nằm trong phạm vi triển khai dự án Khu đô thị thể thao quốc tế gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Ứng viên cần đáp ứng điều kiện 18-55 tuổi, tốt nghiệp THCS hoặc THPT trở lên, có sức khỏe tốt và tinh thần làm việc nghiêm túc. Với lao động chưa có kinh nghiệm, Vingroup cho biết sẽ tổ chức đào tạo và hướng dẫn thực hành trực tiếp tại công trường.

Doanh nghiệp cũng cam kết chi trả mức thu nhập cạnh tranh cùng các chế độ phúc lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp ăn ca, nghỉ phép năm, lương tháng 13 và thưởng lễ, Tết.

Theo Vingroup, chương trình tuyển dụng hơn 20.000 người tại khu vực Nam Hà Nội là một trong những đợt tuyển dụng lớn nhất tại địa phương, hướng tới tạo công việc ổn định cho người dân ngay trên chính quê hương.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng . Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao quốc tế.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động Hùng Vương có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, được giới thiệu là sân vận động có mái che lớn nhất thế giới khi đi vào hoạt động. Theo kế hoạch, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ thể thao và văn hóa quốc tế.