Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vingroup lập công ty robot phẫu thuật

  • Thứ năm, 14/5/2026 16:50 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Vingroup góp 153 tỷ đồng thành lập VinSurgical, công ty phát triển robot phẫu thuật và thiết bị y tế thông minh, vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Vingroup đang tăng tốc đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ - công nghiệp, hạ tầng và năng lượng xanh. Ảnh: Vingroup.

Tập đoàn Vingroup vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần VinSurgical, đánh dấu bước đi mới của doanh nghiệp này trong lĩnh vực công nghệ y tế và robot phẫu thuật.

Theo nghị quyết được công bố, VinSurgical có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup góp 153 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 51% vốn điều lệ và trở thành công ty mẹ.

Doanh nghiệp mới đặt trụ sở tại tòa nhà Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội. Ngành nghề hoạt động chính là nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực robot phẫu thuật, thiết bị y tế thông minh và các giải pháp hỗ trợ y khoa tiên tiến.

Động thái này cho thấy Vingroup tiếp tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ - công nghiệp sang lĩnh vực y tế công nghệ cao. Trước đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã phát triển hệ thống bệnh viện Vinmec cùng nhiều công ty công nghệ như VinAI, VinBigData và VinBrain.

Ở mảng robot và tự động hóa, Vingroup gần đây cũng liên tục thành lập thêm các pháp nhân mới như VinRobotics, VinMotion hay VinDynamics.

Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, lãnh đạo Vingroup cho biết năm 2026 sẽ là giai đoạn tập đoàn tăng tốc đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ - công nghiệp, hạ tầng và năng lượng xanh. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 485.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng trong năm nay.

Hà Nội duyệt chủ trương mở rộng quốc lộ 1A do Vingroup đầu tư

Dự án mở rộng quốc lộ 1A (đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ) dài khoảng 36,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 162.000 tỷ đồng,

17:07 11/5/2026

Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại Điện Biên

Vingroup khởi động dự án đại đô thị quy mô 228 ha và hợp tác phát triển năng lượng tái tạo tại Điện Biên, mở ra động lực tăng trưởng mới cho khu vực Tây Bắc.

17:00 11/5/2026

Cổ phiếu Vingroup và Vinhomes cùng phá đỉnh

Bộ đôi VIC và VHM đồng loạt thiết lập mức giá cao kỷ lục trong phiên 8/5, trở thành lực kéo chủ đạo giúp VN-Index vượt qua áp lực chốt lời mạnh để tiếp tục đóng cửa trong sắc xanh.

17:15 8/5/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Vingroup Vingroup VinSurgical robot y tế công nghệ

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Cong ty me Shopee lai 'khung' hinh anh

Công ty mẹ Shopee lãi 'khủng'

13 phút trước 17:23 14/5/2026

0

Mới đây, Sea Group đã công bố kết quả kinh doanh quý I. Trong đó, Shopee hiện đóng góp chính vào chỉ số kinh doanh của công ty mẹ với doanh thu đạt 5 tỷ USD.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý